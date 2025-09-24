Le directoire de Siemens Mobility évolue
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 16:25
En revanche, le CFO Karl Blaim quittera ses fonctions le 30 novembre 2025, à sa propre demande. Il sera remplacé par Beatrice Bock, actuellement Chief Risk Officer de l'unité Equity Finance chez Siemens Financial Services GmbH.
Roland Busch, PDG de Siemens AG, décrit Beatrice Bock comme une dirigeante 'hautement qualifiée, dont l'expérience en stratégie financière et en gestion des risques sera précieuse'.
Michael Peter a remercié Karl Blaim pour sa contribution à la croissance rentable de Siemens Mobility et s'est dit 'convaincu' que Beatrice Bock apportera des atouts déterminants pour l'avenir.
