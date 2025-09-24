 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,31
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur technologique de Mercedes-Benz Group sur le départ
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 11:16

Mercedes-Benz Group a annoncé mercredi le prochain départ de son directeur technologique Markus Schäfer après 30 ans passés au sein du constructeur automobile, période durant laquelle le cadre dirigeant a chapeauté le virage du groupe allemand à la fois vers l'électrification et les technologies numériques.

Dans un communiqué, Mercedes indique avoir choisi Jörg Burzer, le membre de son directoire en charge de la gestion de la production, de la qualité et de la chaîne logistique afin de succéder à Markus Schäfer lorsque le mandat de ce dernier arrivera à expiration le 1er décembre prochain.

C'est Michael Schiebe - l'actuel directeur général de la filiale de performance Mercedes-AMG et responsable de la division de véhicules les plus hauts de gamme Top End Vehicle (TEV) - qui remplacera Burzer à la tête de la gestion de la production et de la chaîne logistique.




Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
51,330 EUR XETRA -1,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank