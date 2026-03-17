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Le directeur général de Warner Bros empochera jusqu'à 887 millions de dollars dans le cadre de l'accord avec Paramount
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ledirecteur général de Warner Bros Discovery WBD.O , David Zaslav, est susceptible de recevoir jusqu'à 887 millions de dollars après la finalisation de la vente de la société de médias à Paramount Skydance PSKY.O , selon unedéclaration réglementaire déposée lundi.

Le mois dernier, WBD a accepté d'être rachetée par Paramount Skydance dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars, ce qui a mis fin à une guerre d'enchères très serrée après que Netflix NFLX.O a renoncé à son accord avec le propriétaire de HBO Max.

* Zaslav devrait recevoir uneindemnité de départen espècesd'environ 34,2 millions de dollars, y compris le maintien du salaire et les éléments de bonus déclenchés par une résiliation pour changement de contrôle.

* L'indemnité comprend également 115,8 millions de dollars d'actions acquises.

* Le directeur général de WBD devrait recevoir 517,2 millions de dollars en attributions d'actions non acquises, c'est-à-dire en futures attributions d'actions qui seraient déclenchées si la vente se concrétisait.

* Le paiement comprend des remboursements d'impôts estimés à environ 335 millions de dollars pour Zaslav. Ce paiement est basé sur des règles du code fiscal "qui devraient entraîner une baisse significative avec le temps", a déclaré la société dans son dossier.

* Le paiement de l'impôt sera nul si la réalisation de l'opération est repoussée à 2027.

* Paramount s'attend à ce que l'opération soit conclue au cours du troisième trimestre de cette année.

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