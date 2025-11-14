 Aller au contenu principal
Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, va prendre sa retraite, les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions du géant de la distribution Walmart WMT.N en baisse de près de 3 % à 99,75 $ avant le marché ** La société annonce que son directeur général, Doug McMillon, prendra sa retraite et passera les rênes à John Furner, directeur général de Walmart U.S., le 1er février

** McMillon, 59 ans, a été à la barre depuis 2014 et sera employé comme conseiller de WMT jusqu'au 31 janvier 2027

** La société publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi prochain

** Depuis la dernière clôture, l'action a baissé de 13,5 % depuis le début de l'année

