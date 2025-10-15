 Aller au contenu principal
Le directeur général de Walmart aux États-Unis déclare que les acheteurs continuent de dépenser à un rythme soutenu, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le responsable de Walmart aux États-Unis WMT.N a déclaré que les acheteurs dépensaient à un rythme sain et étaient résilients malgré l'incertitude économique et les prix inflationnistes dus aux tarifs douaniers du président Donald Trump, a rapporté Bloomberg News mercredi.

"Nous voyons un client résilient qui fait des choix vraiment intelligents quant à ce qui lui convient et à sa famille lorsqu'il fait ses achats", a déclaré John Furner, directeur général de Walmart aux États-Unis, lors d'une table ronde mercredi au forum "Invest in America" de CNBC, selon le rapport.

Le plus grand distributeur du monde a relevé ses prévisions annuelles en août, indiquant que les consommateurs américains de tous horizons affluaient dans ses magasins malgré les vents contraires de l'économie, même s'il a fait état de son premier manque à gagner trimestriel en plus de trois ans.

Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'il s'attendait à ce que les habitudes d'achat actuelles se maintiennent au cours des troisième et quatrième trimestres, ajoutant que l'effet des droits de douane avait été suffisamment progressif pour que les habitudes des consommateurs ne changent que modestement.

Les acheteurs sont mis sous pression par l'inflation persistante et l'incertitude due aux politiques tarifaires volatiles de l'administration Trump qui ont eu un impact sur les dépenses, en particulier dans les ménages à faible revenu.

Les actions de Walmart ont augmenté d'environ 1 % mercredi.

Valeurs associées

WALMART
109,055 USD NYSE +1,74%
