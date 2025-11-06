 Aller au contenu principal
Le directeur général de United Airlines, M. Kirby, assure que les vols long-courriers sont à l'abri des réductions prévues par la FAA
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 03:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a déclaré mercredi que les vols internationaux long-courriers et les vols de plaque tournante à plaque tournante ne seraient pas affectés par le plan de la FAA visant à réduire le nombre de vols dans les principaux aéroports américains.

M. Kirby a précisé que la compagnie aérienne basée à Chicago continuerait à proposer environ 4 000 vols par jour, ajoutant que les réductions programmées se concentreraient sur les vols régionaux et les vols intérieurs de grande ligne qui ne passent pas par des plates-formes de correspondance.

