Le directeur général de StanChart présente ses excuses pour ses propos sur l'IA

Bill Winters, directeur général de Standard Chartered STAN.L , s'est excusé vendredi pour le trouble causé au personnel par ses propos selon lesquels l'intelligence artificielle remplacerait le capital humain "à faible valeur ajoutée", mais il n'est pas allé jusqu'à se rétracter.

Ces dernières semaines, les dirigeants bancaires se sont montrés plus francs quant aux suppressions d'emplois auxquelles ils s'attendent, l'IA rendant les tâches routinières plus efficaces, alors qu'ils évitaient auparavant d'établir un lien direct avec ces suppressions pour se concentrer sur les gains de productivité.

Dans un message publié sur LinkedIn, Bill Winters a déclaré qu'il répondait à des questions concernant les mots utilisés en début de semaine, "dont je sais qu'ils ont causé du tort à certains collègues. Je m'en excuse".

Voici ce qu'a dit Bill Winters mardi, au moment où la banque britannique annonçait la suppression de près de 8.000 emplois dans le cadre de l'adoption de la technologie d'IA :

"Il ne s'agit pas de réduire les coûts. Il s'agit, dans certains cas, de remplacer du capital humain à faible valeur ajoutée par le capital financier et le capital d'investissement que nous injectons".

Dans son dernier message sur LinkedIn, Bill Winters a inclus une transcription intégrale de ses propos, qui, selon lui, montraient qu'il accordait "la plus haute estime" à ses collègues, et a précisé que la banque "offrait toutes les opportunités" aux employés menacés qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences.

Les autorités de régulation de Hong Kong et de Singapour ont demandé des éclaircissements à la banque au sujet des propos de Bill Winters, a rapporté Bloomberg News jeudi.

(Par Lawrence White; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)