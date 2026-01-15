Le directeur général de Staar Surgical se retire dans le cadre d'un accord avec l'actionnaire principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Staar Surgical STAA.O a annoncé jeudi que son directeur général Stephen Farrell quittera ses fonctions d'ici la fin du mois dans le cadre de l'accord de règlement de la société de technologie médicale avec Broadwood Partners, son principal actionnaire.

La société a indiqué que M. Farrell et la présidente Elizabeth Yu ont également quitté le conseil d'administration.

Les actions de Staar Surgical ont augmenté de 1 % pour atteindre 22 dollars dans les transactions de pré-marché.

Le fondateur de Broadwood, Neal Brasher, et le vice-président exécutif de la société d'investissement, Richard LeBuhn, ont rejoint le conseil d'administration de Staar.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de faire des annonces concernant le prochain président et directeur général de Staar à court terme.

Au début du mois, STAAR a mis fin à un accord de fusion avec le géant suisse de l'ophtalmologie Alcon ALCC.S après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'opération.

Le mois dernier, Alcon avait fait une nouvelle offre d'une valeur de 1,6 milliard de dollars pour Staar, contre une offre initiale de 1,5 milliard de dollars.

Broadwood Partners, le principal actionnaire de Staar avec une participation de près de 30,2 %, s'était activement opposé à l'offre initiale d'Alcon, affirmant qu'elle sous-évaluait l'entreprise et qu'elle reflétait un processus de vente défectueux.