Le directeur général de Schroders va présider une organisation caritative britannique

Peter Harrison, le directeur général de Schroders, a été nommé président de Business in the Community (BITC), organisation caritative dédiée à la construction d’un monde plus juste et plus vert, soutenue par le Roi Charles III. Il succède à Gavin Patterson et prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2024.

La nomination de Peter Harrison en tant que président intervient « à un moment important » pour BITC, selon un communiqué. L’organisation s’efforce d’accroître son impact au cours des dix prochaines années : en mobilisant 10.000 chefs d’entreprise supplémentaires pour accroître l’impact des pratiques commerciales responsables?; et en poursuivant son travail dans toutes les nations et régions et en augmentant le soutien à long terme pour 50 des communautés les plus défavorisées à travers le Royaume-Uni.