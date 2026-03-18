Le directeur général de Samsung cherche à conclure des contrats pluriannuels pour les puces avec ses principaux clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La pénurie de puces mémoire va continuer à stimuler la demande, selon un dirigeant

* Les actions de Samsung ont atteint des niveaux record cette année, avec une hausse de 7,5 % mercredi

* Un cadre supérieur s'engage à réduire l'écart salarial avec ses rivaux

(L'auteur a modifié l'introduction pour refléter le commentaire de l'exécutif, a ajouté des citations au paragraphe 4, le contexte au paragraphe 6, et des détails au paragraphe 20) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Le co-PDG de Samsung Electronics 005930.KS a déclaré que le fabricant de puces travaillait avec ses principaux clients pour passer à des contrats pluriannuels de trois à cinq ans afin de les protéger des fluctuationspotentielles de la demande. Le codirecteur général Jun Young-hyun a déclaré que l'industrie des puces entrait dans un "supercycle sans précédent", stimulé par des investissements croissants dans les centres de données d'intelligence artificielle, et que Samsung devait se préparer à "divers scénarios". "Il y a des inquiétudes concernant la surchauffe des investissements dans l'infrastructure de l'IA. Par conséquent, nous prévoyons de saisir continuellement les opportunités découlant du cycle de l'IA tout en nous préparant à divers scénarios avec une vision prudente", a-t-il déclaré lors de la réunion annuelle des actionnaires à Suwon, au sud de Séoul. Les actionnaires ont fait l'éloge de la direction après que les cours des actions et les bénéfices ont atteint des sommets, mais ils se sont demandé combien de temps durerait l'essor actuel du marché. "Il est désormais extrêmement important pour le secteur des puces de minimiser les incertitudes commerciales à moyen et long terme et de maintenir un environnement sain pour l'offre et la demande de mémoires", a déclaré M. Jun, qui supervise le secteur des puces de l'entreprise. L'abandon du contrat trimestriel ou annuel actuel permettrait d'améliorer la stabilité de l'entreprise en atténuant les hauts et les bas d'une industrie volatile, a-t-il ajouté. Lundi, le président du groupe sud-coréen SK, Chey Tae-won , a déclaré que le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS pourrait dévoiler des plans pour stabiliser les prix des puces DRAM, ce qui, selon les analystes, pourrait impliquer la signature de contrats pluriannuels avec les clients.

Jun a déclaré que Samsung s'attendait à ce que la forte demande de puces se poursuive cette année, stimulée par la vague d'intelligence artificielle, mais que la hausse des prix des puces de mémoire pourrait affecter les expéditions d'ordinateurs et de téléphones portables. "Cependant, les facteurs de risque persistent, y compris les incertitudes dans l'environnement macroéconomique mondial, telles que les questions tarifaires et les charges de coûts dans le secteur des appareils", a déclaré Jun, faisant référence aux téléviseurs, aux téléphones et aux appareils électroménagers.

Les actions de Samsung Electronics ont augmenté de 7,5 %, dépassant le gain de 5 % de l'ensemble du marché.

UN REVIREMENT MAJEUR

Les goulets d'étranglement dans l'offre mondiale de semi-conducteurs, dus à la forte demande de centres de données pour l'intelligence artificielle, ont freiné l'approvisionnement en puces de mémoire pour les industries allant des voitures aux smartphones en passant par les ordinateurs.

Les actions de Samsung ont atteint des niveaux record cette année et ont augmenté de 62 % depuis janvier, surpassant le gain de 34 % du marché coréen au sens large et ravissant les actionnaires. Cette performance est due à la pénurie mondiale de puces mémoire , qui a permis à l'entreprise et à ses rivaux, notamment SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O , d'augmenter fortement leurs prix. Ces trois entreprises dominent la production mondiale de puces mémoire. Lors de l'assemblée des actionnaires de l'année dernière, M. Jun s'est excusé que Samsung ait initialement manqué le marché des puces d'intelligence artificielle, ce qui avait entraîné une chute du cours de l'action et des bénéfices, et a tenté d'apaiser les actionnaires frustrés.

La situation s'est toutefois améliorée depuis, avec la hausse des prix des puces traditionnelles et la réduction de l'écart entre Samsung et SK Hynix dans la course au développement des puces de mémoire à large bande passante (HBM).

Il a déclaré que Samsung était désormais un partenaire clé de Nvidia NVDA.O dans l'infrastructure de l'IA, citant la conférence GTC de Nvidia où le directeur général Jensen Huang a annoncé un partenariat de fonderie avec l'entreprise coréenne et a fait l'éloge de ses puces HBM4.

"Les choses ne peuvent pas être meilleures", a déclaré Oh Bong-gyu, un actionnaire de 51 ans, avant la réunion de mercredi, citant la reprise du marché boursier de Samsung. "Mais je suis un peu inquiet au sujet du syndicat de Samsung et du poids qu'il fait peser sur la direction." Les syndicats de Samsung ont menacé de perturber la production de puces, les membres ayant voté en faveur d'un plan de grève en mai, dans un contexte de frustration croissante parmi les employés en raison d'un écart de rémunération par rapport aux principaux rivaux.

M. Jun a reconnu que Samsung était à la traîne de ses rivaux en matière de compétitivité salariale, la faiblesse des revenus des puces ayant affecté la rémunération des performances, mais il a déclaré que l'écart se réduirait grâce à la reprise de la production de puces.

La rémunération annuelle moyenne des employés de SK Hynix a augmenté de 58 % l'année dernière par rapport à l'année précédente, selon le rapport annuel de l'entreprise.