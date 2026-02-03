Le directeur général de Palantir défend la technologie de surveillance alors que les contrats avec le gouvernement américain stimulent les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Palantir prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de LSEG pour le premier trimestre et l'année 2026

*

Les actions augmentent de 5 % dans les échanges prolongés

*

Palantir a mis en place des sauvegardes dans son logiciel de surveillance pour empêcher le gouvernement d'aller trop loin - directeur général

*

Des résultats positifs, mais des problèmes de valorisation subsistent - analyste

(Ajout de la hausse des actions cotées à Francfort dans le troisième paragraphe) par Arsheeya Bajwa

Le directeur général de Palantir Technologies PLTR.O , Alex Karp, a défendu la technologie de surveillance de l'entreprise lors de la publication d'une forte hausse des ventes lundi, en affirmant qu'elle disposait de garanties pour prévenir les abus du gouvernement, sans mentionner les efforts d'application de la loi sur l'immigration dans le Minnesota qui ont suscité de nombreuses protestations .

La société d'analyse de données a déclaré que les revenus provenant du gouvernement américain ont augmenté de 66 % au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 570 millions de dollars. Le chiffre d'affaires total de 1,41 milliard de dollars a dépassé les estimations des analystes et l'entreprise prévoit une forte augmentation des ventes, en partie grâce aux contrats gouvernementaux en 2026.

Les actions de la société ont bondi d'environ 5 % dans les échanges prolongés et les actions cotées à Francfort ont augmenté de près de 12 % dans les échanges limités du début de la journée de mardi.

Les entreprises qui travaillent avec les services américains de l'immigration et des douanes (ICE) font l'objet d'un examen plus approfondi, les Américains s'étant fermement opposés aux tactiques agressives de l'ICE à la suite des fusillades mortelles de deux citoyens américains lors d'incidents distincts en janvier. L'année dernière, l'entreprise a remporté un contrat avec l'ICE pour développer des systèmes de surveillance destinés à l'application des lois sur l'immigration . Au cours du week-end, la société française CapGemini CAPP.PA a déclaré qu'elle vendrait une petite unité américaine qui a un contrat avec l'ICE après les critiques des législateurs français et d'autres.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, M. Karp a déclaré que l'entreprise "soutenait de manière critique certaines des opérations les plus intéressantes, les plus complexes et les plus inhabituelles dans lesquelles le gouvernement américain a été impliqué", mais il n'a pas précisé dans quels programmes gouvernementaux Palantir était impliqué.

Palantir, dont le siège est à Denver, commercialise de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle de niveau militaire auprès des entreprises par l'intermédiaire de sa plateforme d'intelligence artificielle qui aide les entreprises à intégrer et à développer la technologie. Elle s'est imposée comme l'une des valeurs les plus performantes dans le domaine de l'intelligence artificielle, ses actions ayant gagné 1 700 % au cours des trois dernières années.

"Il devrait être incontestable que le moyen le plus efficace de se prémunir contre les incursions dans nos vies privées est d'investir dans le développement d'une plateforme technique qui permet de limiter les actions et les enquêtes du gouvernement grâce à des capacités d'autorisation granulaires", a déclaré M. Karp dans une lettre adressée aux actionnaires.

Selon lui, la technologie de l'entreprise garantit que "l'État et ses agents ne peuvent voir que ce qui doit être vu, et des journaux d'audit fonctionnels, afin de piéger les menaces externes et internes".

Pourtant, ses actions ont baissé de plus de 15 % depuis le début de l'année, Wall Street remettant en question la valorisation très élevée de Palantir, avec un ratio cours/bénéfice de 140,5 sur 12 mois.

"Les points d'interrogation sur la valorisation ne disparaîtront pas", a déclaré Zavier Wong, analyste chez eToro. "Palantir reste une valeur de perfection, ce qui signifie qu'elle devra continuer à exécuter dans les trimestres à venir."

UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DES REVENUS EST ATTENDUE

L'entreprise, fondée par le milliardaire de la technologie Peter Thiel, avec la CIA comme l'un de ses premiers bailleurs de fonds, a augmenté ses ventes grâce à une litanie de contrats gouvernementaux. Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 7,18 et 7,20 milliards de dollars en 2026, ce qui représenterait une augmentation de plus de 60 % par rapport à 2025.

Thiel a été l'un des premiers à soutenir le président Donald Trump et entretient des liens étroits avec des législateurs clés de Washington, notamment le vice-président JD Vance, qu'il a soutenu dans une course au Sénat américain en 2022. Palantir a remporté un contrat de 30 millions de dollars auprès de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement en avril pour développer un système qui identifie les immigrés sans papiers et suit les auto-déportations. Au 3 juin, il s'agissait de la plus importante attribution de l'agence parmi les 46 contrats fédéraux passés depuis 2011.

"La liberté face à une surveillance gouvernementale injustifiée (...) exige la construction d'un système technique conçu pour permettre le contrôle de sa propre utilisation et pour limiter, et non élargir, le matériel et les informations soumis à l'accès", a déclaré M. Karp.

Palantir a prévu un chiffre d'affaires de 1,53 à 1,54 milliard de dollars pour le premier trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation de 1,32 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes aux entreprises américaines en 2026 devraient augmenter d'au moins 115 % pour atteindre plus de 3,14 milliards de dollars, soit une accélération par rapport à la croissance de 109 % enregistrée en 2025.