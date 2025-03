Le directeur général de Nvidia, Huang, défend son avance en matière d'IA lors d'une conférence

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

La puce IA Rubin de Nvidia inclura des puces GPU, CPU et réseau

*

Nvidia fait face à un retard avec sa puce phare actuelle Blackwell en raison d'un défaut de conception

*

Les start-ups spécialisées dans l'IA affirment que les chatbots compétitifs ont besoin de moins de puces Nvidia

(Ajoute des détails de la conférence dans le paragraphe 1) par Stephen Nellis et Max A. Cherney

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, est monté sur scène mardi lors de la conférence annuelle des développeurs de logiciels de l'entreprise, qu'il a qualifiée de « Super Bowl de l'IA », et a défendu la position de leader du concepteur de puces dans le domaine de l'intelligence artificielle.

M. Huang devrait révéler de nouveaux détails sur la dernière puce d'intelligence artificielle de l'entreprise lors de la conférence .

L'action Nvidia a plus que quadruplé au cours des trois dernières années, alors que la société a contribué à l'essor de systèmes d'IA avancés tels que ChatGPT, Claude et bien d'autres.L'action a chuté de 2 % mardi.

Une grande partiedu succèsde Nvidia est due à la décennie que la société basée à Santa Clara, en Californie, a passée à développer des outils logiciels pour séduire les chercheurs et les développeurs en IA. Mais ce sont les puces pour centres de données de Nvidia, qui se vendent chacune pour des dizaines de milliers de dollars, qui ont représenté l'essentiel de ses 130,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. L'année dernière, Huang a laissé entendre que la nouvelle offre phare , qui sera baptisée Rubin, consistera en une famille de puces (comprenant une unité de traitement graphique, une unité centrale de traitement et des puces réseau), toutes conçues pour fonctionner dans d'immenses centres de données qui entraînent des systèmes d'IA. Les analystes s'attendent à ce que les puces entrent en production cette année et soient déployées en grande quantité à partir de l'année prochaine.

Nvidia tente d'établir un nouveau modèle consistant à lancer une puce phare chaque année, mais a jusqu'à présent rencontré des obstacles internes et externes. La puce phare actuelle de l'entreprise, appelée Blackwell, arrive sur le marché plus lentement que prévu après qu'un défaut de conception ait causé des problèmes de fabrication . L'année dernière, l'ensemble du secteur de l'IA a été confronté à des retards, les anciennes méthodes d'alimentation de quantités croissantes de données dans des centres de données toujours plus grands et remplis de puces Nvidia ayant commencé à montrer des rendements décroissants . Les actions de Nvidia ont chuté cette année lorsque la start-up chinoise DeepSeek a affirmé qu'elle pouvait produire un chatbot IA compétitif avec beaucoup moins de puissance de calcul - et donc moins de puces Nvidia - que les générations précédentes du modèle. Huang a répliqué que les nouveaux modèles d'IA qui passent plus de temps à réfléchir à leurs réponses rendront les puces de Nvidia encore plus importantes, car ce sont elles qui sont les plus rapides à générer des « jetons », l'unité fondamentale des programmes d'IA.

« Lorsque ChatGPT est sorti, le taux de génération de jetons devait être à peu près aussi rapide que la vitesse à laquelle vous pouvez lire », a déclaré Huang à Reuters le mois dernier. « Cependant, le taux de génération de jetons est désormais égal à la vitesse à laquelle l'IA peut se lire elle-même, car elle pense pour elle-même. Et l'IA peut penser pour elle-même beaucoup plus vite que vous et moi ne pouvons lire et parce qu'elle doit générer tant de possibilités futures avant de vous présenter la bonne réponse. »