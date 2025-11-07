Le directeur général de Nvidia déclare qu'il n'y a pas de "discussions actives" sur la vente de la puce Blackwell à la Chine

(Ajout de citations et de contexte aux paragraphes 10-13) par Wen-Yee Lee

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré vendredi qu'il n'y avait "aucune discussion active" sur la vente à la Chine des puces de pointe Blackwell de l'entreprise.

Blackwell est la puce d'intelligence artificielle phare de Nvidia que l'administration Trump a jusqu'à présent empêchée de vendre à la Chine , de peur qu'elle n'aide l'armée chinoise et l'industrie nationale de l'IA.

Alors que des spéculations la semaine dernière laissaient entendre que les discussions entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud pourraient se terminer par un accord autorisant la vente d'une version réduite du Blackwell en Chine, aucun signe d'un accord n'est apparu jusqu'à présent .

"Actuellement, nous ne prévoyons pas d'expédier quoi que ce soit en Chine", a déclaré Jensen Huang, peu après son arrivée dans la ville de Tainan pour sa quatrième visite publique à Taïwan cette année.

"C'est à la Chine de décider quand elle souhaite que les produits Nvidia retournent sur le marché chinois, et j'attends avec impatience qu'elle change sa politique", a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont autorisé Nvidia à vendre sa puce H20 en Chine, mais Jensen Huang a répété à plusieurs reprises au cours du mois dernier que la Chine ne voulait pas de Nvidia dans le pays, de sorte que sa part du marché des puces d'IA avancées est nulle.

Jensen Huang, dans des remarques diffusées en direct par le réseau Formosa TV News de Taïwan, a également déclaré qu'il était à Taïwan pour un jour et demi afin de rendre visite à son partenaire de longue date TSMC 2330.TW et de participer à la journée sportive de l'entreprise.

"Les affaires sont très florissantes", a-t-il déclaré. "Je suis donc revenu pour encourager mes amis de TSMC." Interrogé sur le projet du directeur général de Tesla, Elon Musk, , de construire une usine, Jensen Huang a déclaré qu'il était extrêmement difficile de mettre en place des capacités de fabrication de semi-conducteurs avancés comme le fait TSMC, mais il a souligné qu'il s'agissait d'une technologie très importante et que la demande était extrêmement élevée."

Jensen Huang a également clarifié ses récents commentaires, cités dans un rapport du Financial Times , selon lesquels la Chine gagnerait la course à l'IA .

"Ce n'est pas ce que j'ai dit", a déclaré Jensen Huang. "Ce que j'ai dit, c'est que la Chine dispose d'une très bonne technologie d'IA. Elle compte de nombreux chercheurs en IA."

Selon lui, 50 % des chercheurs en IA dans le monde se trouvent en Chine et les modèles d'IA à source ouverte les plus populaires proviennent également de ce pays.

"Ils avancent donc très vite", a-t-il ajouté. "Les États-Unis doivent continuer à avancer incroyablement vite; sinon, le monde est très compétitif, et nous devons donc courir vite."