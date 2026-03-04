Le directeur général de Nvidia annonce la fin des investissements dans OpenAI et Anthropic

par Juby Babu

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que les derniers investissements dans OpenAI et Anthropic pourraient être les derniers du fabricant de puces dans ces sociétés, car les sociétés d'IA se préparent à entrer en bourse cette année.

L'opportunité d'investir 100 milliards de dollars dans OpenAI n'est probablement plus d'actualité, car le créateur de ChatGPT devrait entrer en bourse plus tard dans l'année, a déclaré Huang lors de la conférence Morgan Stanley Technology, Media and Telecom qui s'est tenue mercredi.

Nvidia et OpenAI avaient annoncé un accord de 100 milliards de dollars en septembre de l'année dernière.

Au lieu de cela, Nvidia a finalisé un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui pourrait être la dernière fois qu'elle a l'occasion "d'investir dans une entreprise conséquente comme celle-ci", a déclaré Jensen Huang.

OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars , a rapporté Reuters en exclusivité l'année dernière.

L'investissement de 10 milliards de dollars de Nvidia dans Anthropic sera probablement le dernier, a ajouté Jensen Huang. La startup chercherait à entrer en bourse cette année.

Anthropic, qui est en conflit avec le Pentagone, a déclaré qu'elle n'avait pas encore pris la décision de s'introduire en bourse.

OpenAI et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Financial Times a rapporté en février que Nvidia et OpenAI avaient renoncé à leur accord de 100 milliards de dollars en raison des doutes sur la santé du secteur de l'IA.

Certains analystes s'étaient inquiétés de l'arrangement circulaire, car l'investissement important dans Anthropic aurait fait de Nvidia un investisseur majeur dans l'un de ses plus gros clients et l'argent qu'elle aurait versé à la startup aurait probablement été dépensé pour ses propres processeurs d'IA.