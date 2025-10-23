Le directeur général de Nokia compare l'essor de l'IA au boom de l'internet dans les années 1990, mais minimise les craintes d'une bulle spéculative

23 octobre - Justin Hotard, directeur général de Nokia

NOKIA.HE , a déclaré que l'intelligence artificielle est à l'origine d'une tendance de croissance à long terme qui ressemble au boom de l'internet dans les années 1990, tout en minimisant les inquiétudes concernant une bulle potentielle.

Les remarques de M. Hotard interviennent dans un contexte de débat croissant sur la question de savoir si l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle est durable.

"Je pense fondamentalement que nous sommes au début d'un supercycle de l'IA, un peu comme dans les années 1990 avec l'internet", a déclaré M. Hotard dans une interview accordée à Reuters. "Même s'il y a une bulle, un creux, nous regarderons les tendances à long terme. Et à l'heure actuelle, toutes ces tendances sont très favorables

Une enquête de Bank of America réalisée ce mois-ci a montré que plus de la moitié des gestionnaires de fonds pensent que les actions liées à l'IA sont dans une bulle.

Le fondateur d'Amazon AMZN.O , Jeff Bezos, et le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, ont également mis en garde contre l'excitation des investisseurs, qui pourrait entraîner des pertes importantes.

Pourtant, la demande de centres de données est en forte hausse , car les entreprises s'efforcent de construire l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'IA.

M. Hotard, qui a dirigé le groupe des centres de données et de l'IA d'Intel INTC.O avant de rejoindre Nokia en avril, a déclaré que l'entreprise constatait cette croissance "à tous les niveaux", depuis les grandes entreprises technologiques jusqu'aux acteurs plus petits qui se développent en Europe.

"Il est clair que l'investissement incrémentiel et de croissance est tiré par les centres de données", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'une augmentation considérable du volume

Plus tôt dans la journée de jeudi, le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications a publié sur des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes du marché, grâce à une forte demande dans les domaines de l'optique et du cloud, y compris les ventes aux centres de données axés sur l'IA après l'acquisition de la société américaine de réseaux optiques Infinera.

La poussée de Nokia dans l'IA marque son plus grand changement depuis la vente de son unité de téléphonie mobile en 2013.

Si les réseaux mobiles restent son cœur de métier, l'entreprise intègre l'IA dans des domaines tels que l'accès radio et les réseaux de fibres optiques.

L'année dernière, elle a acheté Infinera , l'un des plus grands fournisseurs de communications intra-centres de données.

En septembre, Nokia a mis en place une organisation dédiée à la technologie et à l'IA, dirigée par le nouveau directeur de la technologie Pallavi Mahajan, un ancien cadre d'Intel, afin d'accélérer ses efforts en matière d'IA.