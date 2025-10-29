Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, se rendra en Inde en décembre, selon certaines sources

Le directeur général de Microsoft MSFT.O , Satya Nadella, devrait se rendre en Inde en décembre, sa deuxième visite dans ce pays d'Asie du Sud cette année, où il prévoit de tenir des réunions avec de hauts responsables du gouvernement, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la situation.

Nadella prendra la parole lors de deux conférences sur l'IA à Bengaluru et à Mumbai au cours de sa visite, qui comprendra également des réunions à New Delhi, a déclaré l'une des sources.

Microsoft n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Comme d'autres grands dirigeants du secteur technologique, Nadella, qui est né en Inde, jouit d'une grande popularité dans un pays où les diplômes d'ingénieur sont considérés comme une voie vers la prospérité.

La nouvelle de sa visite prévue intervient alors que New Delhi et Washington tentent d'aplanir leurs divergences commerciales et que le Premier ministre Narendra Modi et ses collaborateurs encouragent l'utilisation d'applications locales au détriment des entreprises américaines. Parmi celles-ci, Zoho, qui propose des alternatives moins onéreuses aux outils logiciels en nuage de Microsoft.

Lors de sa visite en Inde en janvier , Nadella a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars dans l'IA et les capacités de cloud computing, et a rencontré Modi.

Les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'IA en Inde, où le ChatGPT d'OpenAI soutenu par Microsoft, Gemini de Google GOOGL.O et Grok d'Elon Musk ont explosé en popularité. L'assistant IA de Microsoft, Copilot, est également largement utilisé, en particulier dans les entreprises.

Google a déclaré ce mois-ci qu'il investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un centre de données d'IA dans l'État indien de l'Andhra Pradesh, dans le sud du pays.

Nadella devrait également rencontrer des clients clés et des employés indiens au cours de sa visite, a déclaré la deuxième source. Microsoft emploie plus de 20 000 personnes dans dix villes indiennes.