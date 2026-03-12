Le directeur général de longue date d'Adobe quittera ses fonctions dans un contexte de perturbation de l'IA, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général d'Adobe quitte son poste après 18 ans à ce poste

* Les actions chutent de plus de 7 % après la clôture de la bourse

* Le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre sont supérieurs aux estimations

* L'entreprise est confrontée à une forte concurrence et à des craintes de perturbation par l'IA

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de détails sur les bénéfices aux paragraphes 4, 12, 13, commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Zaheer Kachwala

Le directeur général de longue date d'Adobe, Shantanu Narayen, quittera ses fonctions dès qu'un successeur aura été nommé, a déclaré jeudi le fabricant de logiciels de conception, faisant chuter ses actions de plus de 7 % dans les échanges prolongés sur les inquiétudes renouvelées concernant sa stratégie alors qu'il est aux prises avec la perturbation de l'IA.

Shantanu Narayen quitte ses fonctions après avoir dirigé Adobe pendant 18 ans, au cours desquels il a aidé les logiciels phares de la société, tels que Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et InDesign, à devenir des produits de consommation courante pour les créatifs du monde entier.

Shantanu Narayen restera président du conseil d'administration pour soutenir le prochain directeur général, a déclaré la société. Mais l'annonce de son départ place l'entreprise dans une position précaire, à un moment où Adobe redouble d'efforts dans le domaine de l'IA, conclut des partenariats et envisage des acquisitions afin d'accroître son avance dans le secteur.

Séparément, Adobe a publié ses résultats financiers trimestriels, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires total et de ses segments d'abonnement client, reflétant la résistance des dépenses pour sa suite de produits.

Adobe est aux prises avec un paysage logiciel en mutation, où l'intelligence artificielle abaisse la barrière à l'entrée pour la conception et où sa position dominante dans le secteur est menacée par de nouveaux venus qui adoptent la technologie.

"Les investisseurs se concentreront probablement sur la question de savoir si la nouvelle direction maintient un équilibre entre une exécution disciplinée et un investissement agressif dans l'IA, en particulier à mesure que la concurrence dans l'IA créative et d'entreprise s'intensifie", a déclaré Grace Harmon, analyste chez Emarketer.

Des inquiétudes ont également été exprimées face à la montée en puissance de nouveaux outils et agents d'IA automatisés dont beaucoup craignent qu'ils puissent perturber les modèles traditionnels d'abonnement aux logiciels et céder la place à des méthodes de création de produits plus rapides et moins coûteuses.

Alors qu'Adobe a beaucoup misé sur l'intelligence artificielle pour renforcer sa gamme de produits, "le scepticisme des investisseurs quant au calendrier de monétisation et aux retombées peut avoir contribué à la chute du cours de ses actions", a déclaré Grace Harmon.

Les actions d'Adobe ont chuté d'environ 22 % depuis le début de l'année, après avoir reculé de plus de 21 % en 2025, ce qui reflète l'appréhension des investisseurs à l'égard de la stratégie et des perspectives de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 6,43 milliards de dollars à 6,48 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 6,43 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 6,40 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,28 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 6,06 dollars par action, contre des estimations de 5,87 dollars par action.

Les revenus des abonnements des professionnels de la création et du marketing se sont élevés à 4,39 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 4,32 milliards de dollars.