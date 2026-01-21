Le directeur général de JPMorgan, M. Dimon, prévient que le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit sera un désastre économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'ouvrage) par Manya Saini

Le directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N Jamie Dimon a déclaré mercredi qu'un plafond de 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit proposé par l'administration Trump serait un désastre économique, mais a ajouté que la banque survivrait à l'impact.

"Cela enlèverait le crédit à 80 % des Américains, et c'est leur crédit de secours", a déclaré le chef de longue date de la plus grande banque américaine au Forum économique mondial de Davos.

Le président américain Donald Trump a appelé à ce plafonnement au début du mois, sans détailler comment le plan serait mis en œuvre, tandis que les analystes de Wall Street ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation et qu'elle avait peu de chances d'être approuvée.

Les analystes de Wall Street ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une législation et avait peu de chances d'être approuvée.

"Les personnes qui pleurent le plus ne seront pas les sociétés de cartes de crédit, mais les restaurants, les détaillants, les agences de voyage, les écoles et les municipalités", a déclaré M. Dimon.

M. Trump, pressé de répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections législatives de cette année, a proposé cette mesure sur sa plateforme de médias sociaux, prenant de court le secteur et faisant chuter les actions des banques.

Les cartes de crédit génèrent des rendements élevés pour les banques, qui appliquent des taux d'intérêt élevés pour compenser le risque accru de défaillance sur les prêts par carte, qui ne sont pas garantis.

Les analystes ont déclaré que les fournisseurs de cartes pourraient faire des gestes conciliants en proposant des offres innovantes, telles que des taux plus bas pour certains clients, des cartes sans fioritures qui pourraient facturer 10 % mais n'offrir aucune récompense, ou des limites de crédit plus basses.

"Les gens ne paieront pas leur eau, ni ceci ni cela", a déclaré M. Dimon, ajoutant que les législateurs devraient tester l'efficacité de cette mesure en la mettant en œuvre dans les États américains du Vermont et du Massachusetts.

Ses remarques font écho à celles d'autres grands directeur général de banques.

Dans une interview accordée à CNBC depuis Davos, Jane Fraser, directeur général de Citigroup, a déclaré en début de semaine qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Congrès approuve des plafonds pour les taux d'intérêt des cartes de crédit.

"Le président a raison de mettre l'accent sur l'accessibilité financière", a déclaré Mme Fraser. "Mais plafonner les taux ne serait pas bon pour l'économie américaine