Le directeur général de Jack in the Box déclare que les consommateurs hispaniques réduisent leurs dépenses en raison de l'"incertitude"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

Les consommateurs hispaniques des principaux marchés de Jack in the Box JACK.O "font face à l'incertitude et ont réduit leurs dépenses", ce qui a eu un impact considérable sur les ventes de la chaîne de restauration rapide américaine, a déclaré son directeur général. Les ventes de Jack in the Box dans les magasins comparables ont baissé de 7,1 % au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 6 juillet. La société a également fait état d'une baisse de 2,6 % des ventes dans les magasins comparables d'une autre chaîne de tacos qu'elle possède, Del Taco. Le directeur général de Jack in the Box, Lance Tucker, , s'exprimant lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mercredi, a séparé le recul des consommateurs hispaniques d'autres tendances, telles que la baisse des dépenses des consommateurs à faible revenu ( ) , qu'il a qualifié de "conforme aux tendances de l'industrie" Tucker a déclaré que la proportion de consommateurs hispaniques chez Jack in the Box, dont les marchés principaux se situent au Texas, en Californie et dans le sud-ouest des États-Unis, est deux fois plus élevée que celle de certains concurrents majeurs. Tucker n'a pas précisé "l'incertitude" à laquelle il pense que les consommateurs hispaniques sont confrontés. Les agents des services de l'immigration et des douanes des États-Unis ont intensifié leurs efforts ces derniers mois pour tenir la promesse du président républicain Donald Trump de procéder à un nombre record d'expulsions.

Rita Fernandez, directrice de la politique d'immigration à UnidosUS, qui se décrit comme le plus grand groupe de défense des droits civiques des Latinos dans le pays, a déclaré que de nombreux migrants se sont retirés de la vie publique.

"Jack in the Box est une destination favorite et un choix de repas pour de nombreux Hispaniques", a-t-elle déclaré, mais "un travailleur journalier sans papiers ne va peut-être pas prendre sa pause déjeuner à Jack in the Box s'il ne sait pas s'il va rencontrer l'ICE sur le chemin" Tucker a déclaré que le recul des dépenses des consommateurs hispaniques était "assez constant" depuis le début de l'année. Le deuxième mandat de Trump a commencé en janvier.

Ce calendrier correspond à ce que le directeur général de Wingstop, Michael Skipworth, a déclaré la semaine dernière, quand il a dit que les régions avec une forte proportion de consommateurs hispaniques et à faible revenu ont eu une demande plus faible depuis le début de l'année.