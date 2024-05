Le directeur général de Grayscale démissionne

La société de gestion spécialisée dans les cryptomonnaies Grayscale a annoncé le 20 mai la démission de son directeur général Michael Sonnenshein pour « se consacrer à d’autres activités ». Il sera remplacé par Peter Mintzberg à compter du 15 août, lequel rejoindra aussi le conseil d’administration. Dans l’intervalle, Edward McGee assumera l’intérim.

Michael Sonnesheim avait rejoint Grayscale il y a dix ans, en 2014, et en était devenu le directeur général en 2021. « Michael a guidé Grayscale de 60 millions de dollars à environ 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion et à travers sa victoire historique au tribunal contre la Securities and Exchange Commission, qui a permis à Grayscale d’inscrire le premier ETF bitcoin à la NYSE Arca aux côtés des plus grands acteurs de la finance traditionnelle », a tenu a souligner Barry Silbert, fondateur et directeur général, DCG, dans un communiqué.

Ces dix dernières années, Grayscale a lancé une série de dix-neuf produits d’investissement dans les cryptomonnaies. Plus récemment, le fonds bitcoin de Grayscale a connu un revers de fortune , les investisseurs ayant retiré plus de 17 milliards de dollars depuis sa transformation en ETF en janvier, note le Wall Street Journal .

Peter Mintzberg vient de Goldman Sachs, où il est actuellement responsable mondial de la stratégie pour l’Asset and Wealth Management. Avant cela, il a occupé plusieurs postes importants relatifs à la stratégie, aux fusions et acquisitions et relations investisseurs chez BlackRock, OppenheimerFunds et Invesco. Il avait commencé sa carrière chez McKinsey.

Laurence Marchal