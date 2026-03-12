Le directeur général de Grail, Bob Ragusa, prend sa retraite, Josh Ofman lui succède

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de tests de dépistage du cancer Grail GRAL.O a annoncé jeudi que le directeur général Bob Ragusa prendrait sa retraite le 1er juin et que le président de la société, Josh Ofman, prendrait la relève.

Voici quelques détails:

* M. Ragusa, qui est devenu directeur général en 2021, a supervisé la transition du fabricant de tests de dépistage du cancer vers une société indépendante après avoir été séparé de la société de séquençage génétique Illumina ILMN.O .

* M. Ofman, qui a occupé des postes de direction chez Amgen et dans d'autres organismes de santé, a joué un rôle central dans l'avancement de son test phare de détection du cancer, Galleri, a déclaré la société.

* La transition de la direction intervient à un moment critique pour Grail, car les résultats décevants des essais de Galleri jettent le doute sur les perspectives commerciales du test.

* Le mois dernier, la société a déclaré que le dépistage de routine avec Galleri n'avait pas réussi à augmenter de manière significative la détection précoce ou à réduire les diagnostics tardifs dans le cadre d'un essai pivot de trois ans au Royaume-Uni.

* "(Le changement de directeur général) est en cours de développement depuis un certain temps et n'est pas lié aux résultats de l'essai du NHS", a déclaré Subbu Nambi, analyste chez Guggenheim.

* M. Ragusa restera au conseil d'administration de Grail jusqu'à la date de son départ à la retraite et devrait occuper un poste de conseiller principal jusqu'en mars 2027, a déclaré la société.