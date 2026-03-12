 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Grail, Bob Ragusa, prend sa retraite, Josh Ofman lui succède
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de tests de dépistage du cancer Grail GRAL.O a annoncé jeudi que le directeur général Bob Ragusa prendrait sa retraite le 1er juin et que le président de la société, Josh Ofman, prendrait la relève.

Voici quelques détails:

* M. Ragusa, qui est devenu directeur général en 2021, a supervisé la transition du fabricant de tests de dépistage du cancer vers une société indépendante après avoir été séparé de la société de séquençage génétique Illumina ILMN.O .

* M. Ofman, qui a occupé des postes de direction chez Amgen et dans d'autres organismes de santé, a joué un rôle central dans l'avancement de son test phare de détection du cancer, Galleri, a déclaré la société.

* La transition de la direction intervient à un moment critique pour Grail, car les résultats décevants des essais de Galleri jettent le doute sur les perspectives commerciales du test.

* Le mois dernier, la société a déclaré que le dépistage de routine avec Galleri n'avait pas réussi à augmenter de manière significative la détection précoce ou à réduire les diagnostics tardifs dans le cadre d'un essai pivot de trois ans au Royaume-Uni.

* "(Le changement de directeur général) est en cours de développement depuis un certain temps et n'est pas lié aux résultats de l'essai du NHS", a déclaré Subbu Nambi, analyste chez Guggenheim.

* M. Ragusa restera au conseil d'administration de Grail jusqu'à la date de son départ à la retraite et devrait occuper un poste de conseiller principal jusqu'en mars 2027, a déclaré la société.

Valeurs associées

GRAIL
44,3400 USD NASDAQ -4,30%
ILLUMINA
115,5600 USD NASDAQ -4,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank