Le directeur général de Frontier Airlines affirme que le modèle de transporteur à bas prix est "bien vivant"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général deFrontier Airlines ULCC.O , Barry Biffle, a déclaré que le modèle de transporteur à très bas prix est "bien vivant" aux États-Unis, alors que les autres compagnies aériennes affirment que ce modèle est en difficulté. La compagnie aérienne basée à Denver a déclaré qu'elle s'engageait à devenir le premier transporteur à bas prix dans les 20 premières métropoles américaines et qu'elle aiderait à combler les lacunes laissées par Spirit Airlines, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites () le mois dernier pour la deuxième fois en un an.

"L'offre intérieure est trop importante, ce qui nuit aux rendements sur l'ensemble du marché intérieur et à tout le monde", a déclaré Barry Biffle, directeur général, lors d'une conférence sur les voyages à New York mercredi.

M. Biffle a déclaré que d'ici un à deux ans, il y aura moins de sièges dans l'ensemble du secteur, qu'il s'agisse des compagnies à très bas prix ou des compagnies traditionnelles. Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a critiqué ouvertement le modèle commercial des compagnies aériennes à bas prix et s'est interrogé à plusieurs reprises sur leur viabilité .

Il a qualifié le modèle commercial des compagnies aériennes à très bas prix d'"expérience intéressante" qui a "échoué"