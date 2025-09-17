 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 800,34
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Frontier Airlines affirme que le modèle de transporteur à bas prix est "bien vivant"
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général deFrontier Airlines ULCC.O , Barry Biffle, a déclaré que le modèle de transporteur à très bas prix est "bien vivant" aux États-Unis, alors que les autres compagnies aériennes affirment que ce modèle est en difficulté. La compagnie aérienne basée à Denver a déclaré qu'elle s'engageait à devenir le premier transporteur à bas prix dans les 20 premières métropoles américaines et qu'elle aiderait à combler les lacunes laissées par Spirit Airlines, qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites () le mois dernier pour la deuxième fois en un an.

"L'offre intérieure est trop importante, ce qui nuit aux rendements sur l'ensemble du marché intérieur et à tout le monde", a déclaré Barry Biffle, directeur général, lors d'une conférence sur les voyages à New York mercredi.

M. Biffle a déclaré que d'ici un à deux ans, il y aura moins de sièges dans l'ensemble du secteur, qu'il s'agisse des compagnies à très bas prix ou des compagnies traditionnelles. Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a critiqué ouvertement le modèle commercial des compagnies aériennes à bas prix et s'est interrogé à plusieurs reprises sur leur viabilité .

Il a qualifié le modèle commercial des compagnies aériennes à très bas prix d'"expérience intéressante" qui a "échoué"

Valeurs associées

FRONTIR GROP HLD
5,5800 USD NASDAQ +3,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank