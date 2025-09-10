 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 762,50
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Delta Air Lines constate une sensibilité aux prix dans le segment inférieur de l'économie
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 19:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Delta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, a déclaré mercredi que les consommateurs américains se trouvaient dans une situation financière décente, mais qu'il voyait une plus grande sensibilité aux prix dans le bas de l'échelle économique.

"Il est certain que les prix sont très sensibles", a déclaré Ed Bastian lors d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington D.C., ajoutant que l'industrie du voyage dans son ensemble se porte "raisonnablement bien"

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
61,100 USD NYSE +0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank