Le directeur général de Delta Air Lines constate une sensibilité aux prix dans le segment inférieur de l'économie

Le directeur général de Delta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, a déclaré mercredi que les consommateurs américains se trouvaient dans une situation financière décente, mais qu'il voyait une plus grande sensibilité aux prix dans le bas de l'échelle économique.

"Il est certain que les prix sont très sensibles", a déclaré Ed Bastian lors d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington D.C., ajoutant que l'industrie du voyage dans son ensemble se porte "raisonnablement bien"