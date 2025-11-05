Le directeur général de BMW se félicite des "signaux positifs" concernant Nexperia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de BMW, Oliver Zipse, a salué mercredi des signes positifs dans le conflit politique autour du fabricant de puces néerlandais Nexperia, ajoutant que le constructeur automobile allemand était en contact avec ses fournisseurs directs et indirects pour répondre à d'éventuels problèmes d'approvisionnement.

"Nous nous réjouissons des signaux positifs provenant de la politique", a déclaré M. Zipse après avoir présenté les résultats du troisième trimestre du groupe .

Les choses "vont bien" actuellement dans la production de BMW, a-t-il ajouté.