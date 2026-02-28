Le directeur général de Berkshire Greg Abel cherche à rassurer les actionnaires après avoir pris le relais de Warren Buffett

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Abel met l'accent sur la confiance et les valeurs du Berkshire

* Les analystes estiment qu'Abel a su trouver le ton juste

* Berkshire annonce un bénéfice en baisse pour le 4e trimestre 2025

(Ajoute des commentaires d'analystes, des détails financiers, des commentaires d'Abel tout au long du rapport) par Jonathan Stempel

Le nouveau directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N , Greg Abel, s'est efforcé de marquer le conglomérat de son empreinte dans sa première lettre annuelle aux actionnaires, samedi, en s'engageant à maintenir son bilan "comme une forteresse" et à défendre les valeurs de son prédécesseur et mentor, Warren Buffett.

Greg Abel, 63 ans, a déclaré qu'il ne se hâterait pas de déployer les 373,3 milliards de dollars de liquidités de Berkshire, qui représentent un niveau quasi record, tout en affirmant que la société dispose ainsi de beaucoup de "poudre sèche" et qu'il n'a pas l'intention de commencer à verser des dividendes, ce à quoi Buffett s'est également opposé. Berkshire n'a pas racheté ses propres actions depuis le printemps 2024. "Je reconnais que vous voulez que nous réussissions ensemble, et que nous le fassions de la bonne manière", a écrit Abel dans une lettre de 18 pages à simple interligne. "Mon rôle est de veiller à ce que nos niveaux de liquidité et le déploiement de notre capital restent intentionnels et délibérés."

Abel a également rendu hommage à Warren Buffett, 95 ans, qui reste président du conseil d'administration et se rend dans les bureaux de Berkshire cinq jours par semaine, en le qualifiant de directeur général "remarquable".

"Warren Buffett est sans doute le plus grand investisseur de tous les temps, et des générations entières ont bénéficié de sa perspicacité en matière d'investissement", a écrit Abel. "Investir dans Berkshire a longtemps été un vote de confiance envers notre fondateur - une confiance qui repose désormais sur Berkshire." Les actions de Berkshire ont nettement sous-performé l'indice Standard & Poor's 500 .SPX depuis que Buffett a annoncé de manière inattendue en mai qu'il se retirait de son poste de directeur général. Bien que la lettre d'Abel n'ait pas le style de Buffett, Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a déclaré qu'elle pourrait rassurer les investisseurs.

"Il devait montrer un certain degré de continuité, que la franchise Berkshire continuerait malgré le changement de direction, et que les affaires se dérouleraient comme d'habitude", a-t-elle déclaré. "À mon avis, il a visé juste." La lettre indiquait également qu'Abel ne remettrait pas en cause les 60 années de travail de Warren Buffett, qui a transformé Berkshire d'une entreprise textile en difficulté en un conglomérat de plus de 1 000 milliards de dollars, propriétaire de l'assureur automobile Geico, des chemins de fer BNSF et de dizaines d'autres entreprises d'assurance, de fabrication, d'énergie et de vente au détail. "S'il y avait des doutes sur le fait que Greg était la bonne personne pour prendre les rênes, la lettre devrait les dissiper", a déclaré Dan Hanson, qui supervise plus de 6 milliards de dollars en tant que responsable de l'équipe des actions de qualité chez Neuberger Berman."

BAISSE DES BÉNÉFICES Berkshire a également annoncé une baisse de ses bénéfices, après avoir déprécié ses participations d'environ 27 % dans Kraft Heinz KHC.O et dans la compagnie pétrolière Occidental Petroleum OXY.N . Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre a chuté de 30 % pour atteindre 10,2 milliards de dollars, en raison de la baisse des revenus provenant des activités d'assurance telles que Geico. Le bénéfice net a chuté de 3 % à 19,2 milliards de dollars, reflétant une dépréciation de 4,5 milliards de dollars pour Occidental, malgré des gains provenant de participations en actions, notamment Apple AAPL.O et American Express AXP.N . Pour l'ensemble de l'année 2025, le bénéfice d'exploitation a chuté de 6 % pour atteindre 44,49 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a chuté de 25 % pour atteindre 66,97 milliards de dollars. Buffett a longtemps exhorté les investisseurs à ignorer les fluctuations du résultat net de Berkshire, qui reflètent les règles comptables relatives aux investissements en actions. Le chiffre d'affaires annuel est resté pratiquement inchangé à 371,44 milliards de dollars, et Seifert a déclaré qu'Abel "s'attendait à ce que la croissance de la réassurance et de l'assurance commerciale soit inexistante en 2026"."

L'une des entreprises les plus connues de Berkshire, Fruit of the Loom, a supprimé 6 000 emplois l'année dernière en raison de la baisse des revenus, a déclaré Berkshire.

LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ PACIFICORP, RAVAGÉE PAR LES INCENDIES DE FORÊT, N'A PAS LES REINS ASSEZ SOLIDES

Abel a déclaré que la culture et les valeurs de Berkshire seraient maintenues "à perpétuité" et n'a signalé aucun changement dans sa structure décentralisée, dans laquelle ses dizaines d'entreprises fonctionnent en grande partie sans interférence de la part de la direction. Il a également fait part de sa volonté de rester à la tête de l'entreprise, suggérant que dans 20 ans, il n'aura eu "qu'une fraction de la durée de mandat de Warren". Abel s'est engagé à investir dans des entreprises durables et bien gérées que Berkshire comprend et à "éviter les entreprises qui sapent le tissu social ou qui pourraient compromettre la réputation de Berkshire". Il n'a pas donné de détails, mais Seifert a déclaré qu'il aurait pu faire référence à l'intelligence artificielle. Abel a reconnu les pressions exercées sur son entreprise PacifiCorp par les litiges liés aux incendies de forêt de l'Oregon et de la Californie qui ont brûlé plus de 500 000 hectares en 2020. De nombreuses victimes accusent PacifiCorp, affirmant qu'elle n'a pas coupé les lignes électriques. La compagnie a conclu des accords pour plus de 2,2 milliards de dollars, mais doit faire face à 50 milliards de dollars de réclamations supplémentaires liées aux incendies de forêt. Abel a déclaré que le Berkshire acceptait sa responsabilité lorsqu'il provoquait des incendies de forêt, mais qu'il combattrait les demandes injustifiées devant les tribunaux. "PacifiCorp n'est pas un assureur de dernier recours et ne doit pas être traité comme une poche profonde", a déclaré Abel. "La responsabilité, associée à une opposition de principe à toute responsabilité injustifiée, est essentielle pour préserver le pacte réglementaire qui régit les entreprises de services publics."

TED WESCHLER RESTE EN POSTE Abel s'est montré plus critique que Buffett à l'égard des entreprises du Berkshire qui pourraient être plus performantes. Il a déclaré que l'écart de performance entre BNSF et ses principaux rivaux était "trop important", tandis que les difficultés "auto-infligées" de la société de revêtements de sol Shaw nuisaient à la qualité et au service. "Chaque entreprise est responsable devant son directeur général, qui doit poursuivre sans relâche l'excellence opérationnelle et combler les écarts de performance", a déclaré Abel, en faisant référence aux entreprises de Berkshire qui ne sont pas des compagnies d'assurance. Hanson, le gestionnaire d'investissement de Neuberger Berman, a déclaré: "Ce sont des mots de combat." Berkshire n'a pas nommé de directeur des investissements pour remplacer Buffett, mais Abel a déclaré que la responsabilité des investissements en actions "m'incombe en dernier ressort en tant que directeur général". Abel a indiqué que Ted Weschler, gestionnaire de portefeuille de longue date, qui gère environ 6 % des investissements en actions de Berkshire, continuera à jouer un "rôle plus large" en évaluant les opportunités d'investissement importantes et en soutenant Berkshire d'autres manières.