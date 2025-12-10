Le directeur général de Bank of America s'attend à ce que les revenus des marchés augmentent au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'un arrière-plan à partir du paragraphe 2) par Saeed Azhar et Arasu Kannagi Basil

Le directeur général de Bank of America BAC.N , Brian Moynihan, a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les revenus des activités de marché de la banque augmentent entre un pourcentage élevé à un chiffre et 10 % au quatrième trimestre, tandis que les commissions de la banque d'investissement resteront globalement stables.

Les marchés se sont effondrés en novembre, les inquiétudes concernant une bulle dans les actions d'IA et l'incertitude concernant les réductions de taux de la Fed à court terme ayant alimenté la nervosité des investisseurs, les indices ayant connu les plus fortes fluctuations depuis avril.

L'entreprise rivaleJPMorgan JPM.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que les revenus des marchés soient en hausse dans la fourchette basse des pourcentages à deux chiffres au quatrième trimestre.

S'exprimant lors de la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference, Moynihan a déclaré que les consommateurs étaient en bonne forme et qu'il n'y avait pas d'indication de stress financier.

"Toutes les dépenses augmentent. La qualité du crédit est bonne", a déclaré Moynihan, ajoutant que la banque voyait les impayés se stabiliser.

BofA prévoit également de racheter une plus grande partie de ses actions au quatrième trimestre.

Le régulateur bancaire américain qui supervise les grandes banques nationales a déclaré mercredi que les neuf plus grandes entreprises du pays avaient par le passé imposé des restrictions sur la fourniture de services financiers à certaines industries controversées, dans le cadre d'une pratique communément décrite comme le "débancarisation"

Moynihan a refusé de commenter le rapport de l'OCC sur la débancarisation.

En novembre, lors de la journée des investisseurs de la banque, Bank of America a relevé un objectif de rentabilité très surveillé , alors que le directeur général Moynihan a présenté un plan pour rattraper les rivaux de Wall Street, qui comprend des investissements dans la technologie et une stratégie d'expansion.

BofA vise un rendement de 16 % à 18 % sur les capitaux propres corporels - un indicateur utilisé par les investisseurs pour évaluer les performances d'une banque - à moyen terme, alors qu'elle prévoyait auparavant un rendement situé dans la moyenne des pourcentages à deux chiffres, dans le but de réduire l'écart.