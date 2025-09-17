 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 801,03
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Bank of America déclare à Bloomberg TV qu'il ne partira pas à court terme
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute l'expansion du Royaume-Uni dans les paragraphes 7 à 9, et les opinions sur les taux de la Fed 9 à 10)

Le directeur général de Bank of America BAC.N , Brian Moynihan, a déclaré mercredi qu'il ne quitterait pas la banque à court terme, mais a ajouté que l'entreprise devait trouver des candidats expérimentés pour la diriger à l'avenir, selon une interview accordée à Bloomberg TV.

"Je ne vais nulle part à court terme, mais à moyen terme, il faut un certain temps pour mettre cela en place et habituer les gens à la taille et à l'échelle de cette entreprise", a déclaré Brian Moynihan.

"À long terme, l'un des devoirs que moi-même et l'ensemble de l'équipe de direction devons au conseil d'administration est de présenter une série de candidats qui ont l'expérience nécessaire pour diriger cette entreprise au fil du temps", a-t-il ajouté. Vendredi, BofA a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare coprésidents, signe que la deuxième banque américaine prépare des successeurs potentiels au directeur général Moynihan .

Le directeur financier Alastair Borthwick a été nommé vice-président exécutif.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré dans une note que l'annonce identifiait les trois personnes les plus susceptibles de succéder à Moynihan lors de son éventuel départ à la retraite.

Lors de l'entretien, Brian Moynihan a également parlé de l'expansion au Royaume-Uni, déclarant que la banque allait y transférer 1 000 employés.

Un peu plus tôt, le gouvernement britannique avait annoncé que Bank of America s'apprêtait à créer jusqu'à 1 000 nouveaux emplois à Belfast, marquant ainsi sa toute première implantation en Irlande du Nord.

Brian Moynihan a également déclaré que, que la Réserve fédérale réduise ses taux de 25 points de base ou de 50 points de base, la banque centrale devra tenir compte de l'inflation.

"La tension à laquelle la Fed doit faire face, et vous l'avez soulignée toute la journée, est la tension entre un taux d'inflation plus élevé et, en fin de compte, le niveau auquel les fonds de la Fed pourraient s'établir", a-t-il déclaré à Bloomberg TV.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,465 USD NYSE +1,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank