Le directeur général de Bank of America déclare à Bloomberg TV qu'il ne partira pas à court terme

Le directeur général de Bank of America BAC.N , Brian Moynihan, a déclaré mercredi qu'il ne quitterait pas la banque à court terme, mais a ajouté que l'entreprise devait trouver des candidats expérimentés pour la diriger à l'avenir, selon une interview accordée à Bloomberg TV.

"Je ne vais nulle part à court terme, mais à moyen terme, il faut un certain temps pour mettre cela en place et habituer les gens à la taille et à l'échelle de cette entreprise", a déclaré Brian Moynihan.

"À long terme, l'un des devoirs que moi-même et l'ensemble de l'équipe de direction devons au conseil d'administration est de présenter une série de candidats qui ont l'expérience nécessaire pour diriger cette entreprise au fil du temps", a-t-il ajouté. Vendredi, BofA a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare coprésidents, signe que la deuxième banque américaine prépare des successeurs potentiels au directeur général Moynihan .

Le directeur financier Alastair Borthwick a été nommé vice-président exécutif.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré dans une note que l'annonce identifiait les trois personnes les plus susceptibles de succéder à Moynihan lors de son éventuel départ à la retraite.

Lors de l'entretien, Brian Moynihan a également parlé de l'expansion au Royaume-Uni, déclarant que la banque allait y transférer 1 000 employés.

Un peu plus tôt, le gouvernement britannique avait annoncé que Bank of America s'apprêtait à créer jusqu'à 1 000 nouveaux emplois à Belfast, marquant ainsi sa toute première implantation en Irlande du Nord.

Brian Moynihan a également déclaré que, que la Réserve fédérale réduise ses taux de 25 points de base ou de 50 points de base, la banque centrale devra tenir compte de l'inflation.

"La tension à laquelle la Fed doit faire face, et vous l'avez soulignée toute la journée, est la tension entre un taux d'inflation plus élevé et, en fin de compte, le niveau auquel les fonds de la Fed pourraient s'établir", a-t-il déclaré à Bloomberg TV.