Le directeur général d'Intel déclare que l'entreprise fabriquera des GPU, popularisés par Nvidia

Le directeur général d'Intel INTC.O , Lip-Bu Tan, a déclaré mardi que la société prévoyait de construire des unités de traitement graphique (GPU), la catégorie de puce popularisée par Nvidia NVDA.O .

"Je viens d'engager l'architecte en chef des GPU, et il est très bon. Je suis très heureux qu'il m'ait rejoint", a déclaré M. Tan, affirmant qu'il avait fallu le persuader.

Le mois dernier, Eric Demmers, cadre de Qualcomm, a rejoint Intel, une décision d'abord rapportée par la publication industrielle CRN, puis confirmée par Demmers sur LinkedIn.

Dans une interview accordée à Reuters en marge du Cisco AI Summit, M. Tan a déclaré que l'effort en matière de GPU était supervisé par Kevork Kechichian, responsable des puces pour centres de données d'Intel.

"C'est lié au centre de données", a déclaré M. Tan à Reuters. "Nous travaillons avec les clients et nous définirons ensuite ce dont ils ont besoin."

Depuis la scène, M. Tan a déclaré que "quelques clients s'engagent fortement" dans l'opération de fabrication de puces en sous-traitance d'Intel, appelée Intel Foundry. Dans l'interview accordée à Reuters, il a déclaré que l'intérêt portait sur la technologie de fabrication 14A d'Intel et que la fabrication en volume commencerait probablement dans le courant de l'année.

"Pour avoir un client, il faut qu'il nous fasse savoir quel est le volume et quel produit, afin que nous puissions planifier et prendre le temps de construire la capacité", a déclaré M. Tan à Reuters.