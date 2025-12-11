Le directeur général d'Apple demande des changements dans le projet de loi américain sur la sécurité des enfants en ligne, en invoquant des problèmes de protection de la vie privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sayantani Ghosh

Le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, a rencontré mercredi des membres de la Chambre des représentants des États-Unis pour s'opposer à une loi fédérale qui pourrait obliger le fabricant de l'iPhone à authentifier l'âge des utilisateurs et éventuellement à collecter des données sensibles sur les enfants, en faisant pression pour qu'il incombe plutôt aux parents de décider s'ils veulent informer les magasins d'applications de l'âge de l'enfant.

Le projet de loi, intitulé App Store Accountability Act, vise à garantir que les mineurs n'utilisent pas de contenus préjudiciables en ligne. Le Texas a déjà promulgué un projet de loi similaire , qui exige le consentement des parents pour le téléchargement d'applications ou les achats intégrés pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans. L'Utah a été le premier État américain à adopter une loi similaire en début d'année et l'Australie a introduit cette semaine une interdiction nationale des médias sociaux pour les moins de 16 ans .

Si la notion de limite d'âge pour les contenus en ligne bénéficie d'un large soutien de l'opinion publique américaine, les efforts législatifs ont déclenché une bagarre en coulisses entre Apple et Google et des rivaux technologiques tels que Meta Platforms META.O . Apple et Google, qui possèdent les plus grands magasins d'applications au monde, affirment que la vérification de l'âge des mineurs pourrait entraîner la collecte massive des actes de naissance des enfants et d'autres documents sensibles, tandis que Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram, soutient que l'obligation pour les magasins d'applications de vérifier l'âge est le seul moyen efficace de faire respecter les limites.

Apple, qui s'oppose depuis longtemps à l'ingérence des pouvoirs publics dans les questions de confidentialité des données, s'est dit préoccupé par le fait que la législation fédérale américaine l'obligerait à collecter des informations d'identification sur pratiquement tous les utilisateurs d'Apple, y compris les enfants. Tim Cook a rencontré des membres de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants sur la colline du Capitole mercredi pour discuter de ces préoccupations, a déclaré Apple.

"Toutes les propositions législatives ne protègent pas de la même manière la vie privée et ne visent pas à responsabiliser tous les acteurs de l'écosystème", a déclaré Hilary Ware, responsable mondiale de la protection de la vie privée chez Apple, dans une lettre adressée à la commission la semaine dernière. "Certaines propositions bien intentionnées de vérification de l'âge au niveau du marché des applications (...) nécessiteraient la collecte d'informations sensibles sur toute personne souhaitant télécharger une application, même s'il s'agit d'une application qui fournit simplement des mises à jour météorologiques ou des résultats sportifs."

Selon un sondage de Pew Research réalisé en 2023, 81 % des Américains sont favorables à l'obligation d'obtenir le consentement des parents pour que les enfants puissent créer des comptes dans les médias sociaux et 71 % sont favorables à la vérification de l'âge avant d'utiliser les médias sociaux.