Le directeur général d'Amazon AWS estime que les centres de données orbitaux sont "assez éloignés" de la réalité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'exemples supplémentaires aux paragraphes 7 et 8) par Greg Bensinger

Le plus haut responsable de l'informatique dématérialisée d'Amazon AMZN.O a déclaré que les centres de données basés dans l'espace sont "assez loin" d'être une réalité, même si un certain nombre de startups et le fondateur de la société, Jeff Bezos, ont poursuivi l'idée.

La croissance explosive de l'intelligence artificielle nécessite de grandes quantités de puissance de calcul et de refroidissement, ce qui met à rude épreuve la capacité des centres de données terrestres. Cette situation a poussé les entreprises spécialisées dans l'informatique en nuage à envisager d'autres solutions, telles que l'envoi des équipements dans l'espace, où les problèmes terrestres sont moindres.

Toutefois, Matt Garman, directeur général d'Amazon Web Services, a déclaré lors du Cisco AI Summit à San Francisco que les difficultés liées à l'envoi de serveurs, de satellites et d'autres équipements en orbite rendaient la concrétisation de cette idée extrêmement difficile.

"Il n'y a pas encore assez de fusées pour lancer un million de satellites, nous en sommes donc très loin", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur cette idée. "Si l'on pense au coût de l'envoi d'une charge utile dans l'espace aujourd'hui, il est énorme."

"Ce n'est tout simplement pas rentable", a-t-il ajouté.

Un certain nombre de start-ups travaillent à la conception de centres de données dans l'espace qui, selon elles, pourraient éliminer certaines des difficultés des centres de données terrestres, telles que la surchauffe. Blue Origin, la société de fusées fondée par M. Bezos, explore le concept, selon certaines sources.

La fusion de SpaceX d'Elon Musk et de xAI cette semaine vise également à faciliter la création de centres de données dans l'espace extra-atmosphérique. Musk a déclaré dans un mémo que ces centres de données seront essentiels car "la demande mondiale d'électricité pour l'IA ne peut tout simplement pas être satisfaite par des solutions terrestres."

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , a annoncé en novembre le projet Suncatcher, un projet de centre de données orbital qui, selon la société, pourrait faire l'objet de lancements d'essai dès l'année prochaine.