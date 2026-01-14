 Aller au contenu principal
Le directeur financier de Wells Fargo déclare que le plafonnement des taux des cartes de crédit aura un impact sur l'accès au crédit
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de Wells Fargo, Mike Santomassimo, a déclaré mercredi que le plafond de 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit proposé par le président américain Donald Trump aurait un impact sur la disponibilité du crédit pour les consommateurs.

"Comme d'autres l'ont vraiment souligné ces derniers jours, il y aurait un impact négatif significatif sur la disponibilité du crédit pour un large éventail de personnes et cela aurait un impact négatif sur la croissance économique si ce type de plafond était mandaté", a déclaré Santomassimo aux journalistes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

