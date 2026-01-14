Le directeur financier de Jollibee affirme que la croissance soutient la cotation de la branche internationale aux États-Unis en 2027

Les activités internationales de Jollibee Foods Corp JFC.PS sont "prêtes à être autonomes", a déclaré mercredi son directeur financier mondial, alors que le groupe philippin de restauration rapide se prépare à se séparer de ses activités à l'étranger pour s'inscrire sur une bourse américaine à la fin de l'année 2027.

Le plan dévoilé le 5 janvier prévoit de conserver la cotation à Manille de ses activités philippines. Les actions de la société ont augmenté de près de 16 % depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière d'environ 3,9 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Il y a "tant de raisons de croire que l'activité internationale est prête à être autonome et que le potentiel est là pour continuer en raison du taux de croissance", a déclaré Richard Shin, le directeur financier mondial.

À la fin du troisième trimestre de l'année dernière, l'activité internationale représentait 6 800 des 10 300 magasins de Jollibee, a-t-il déclaré aux journalistes.

Au cours des 15 derniers trimestres, son réseau de magasins a enregistré une croissance annuelle composée de 26,7 %, dépassant l'expansion globale du groupe de 15,1 %, a-t-il ajouté.

M. Shin a déclaré que la scission simplifierait la structure du groupe et améliorerait la transparence, permettant aux investisseurs d'évaluer les activités nationales et internationales sur une base autonome.

Les États-Unis offrent des marchés de capitaux avec une large base d'investisseurs expérimentés dans l'évaluation des entreprises mondiales de consommation et de restauration en croissance, a déclaré M. Shin.

Une cotation dans ce pays offrirait une plus grande liquidité, des marchés de capitaux plus profonds et une couverture plus large par les analystes, a-t-il ajouté.

Jollibee est présent dans 33 pays avec des marques telles que Jollibee, Chowking, Smashburger et Tim Ho Wan.

Connue pour sa marque phare du même nom, qui propose des plats allant des spaghettis sucrés au poulet frit, l'entreprise a étendu son réseau de magasins à l'échelle internationale, tout en élargissant son portefeuille multimarques.