Le directeur financier de Hims & Hers prévoit un retour aux bénéfices en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Yemi Okupe, directeur financier de Hims & Hers HIMS.N , a déclaré lors d'un entretien avec Reuters que la société prévoyait de renouer avec la rentabilité en 2027 après avoir enregistré une perte nette au premier trimestre.

Lundi, la société a annoncé une perte d' de 40 cents par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 4 cents par action.