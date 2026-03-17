Le directeur financier de Cencora, James Cleary, prend sa retraite ; les actions sont en baisse

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(Mises à jour)

17 mars - ** Les actions du distributeur de médicaments Cencora COR.N chutent de 3,4 % à 334,01 $

** Cencora annonce que James Cleary prendra sa retraite en tant que directeur financierle 30 juin

** La société a engagé une société de recherche de cadres pour identifier et évaluer les successeurs potentiels parmi les candidats internes et externes

** La société ajoute que James Cleary participera au processus de recherche et agira à titre de conseiller jusqu'à la fin de 2026

** Nous considérons son implication continue pendant la période de transition comme un élément positif, soutenant la continuité et l'exécution - Evercore ISI

** Son départ à la retraite nous a surpris, mais comme Cleary restera conseiller jusqu'à la fin de 2026, nous pensons qu'il sera en mesure de travailler avec son successeur avant de fournir les orientations pour l'exercice 27 à l'automne - J.P. Morgan

** Cencora réaffirme sa prévision d'un bénéfice par action ajusté annuel de 17,45 à 17,75 dollars

** Les analystes, en moyenne, s'attendent à un BPA ajusté annuel de 17,62 $ par action, selon les données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 1,4 % depuis le début de l'année