 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur financier de Cencora annonce son départ à la retraite
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:43

Cencora a annoncé que son directeur financier, James Cleary, prendra sa retraite le 30 juin, après plusieurs années à ce poste. L'entreprise a indiqué qu'elle examinait des candidatures internes et externes pour lui trouver un successeur. James Cleary participera à ce processus et restera en tant que conseiller jusqu'à la fin de l'année 2026 afin d'assurer une transition progressive.

En fonction depuis novembre 2018, il avait rejoint le groupe trois ans plus tôt à la suite de l'acquisition de MWI Veterinary Supply. Sous sa direction, Cencora a poursuivi une stratégie de recentrage de ses activités. En février, l'entreprise a ainsi annoncé la cession de sa filiale MWI Animal Health au groupe Covetrus dans une transaction valorisée à 3,5 milliards de dollars, dans le cadre d'un recentrage sur la distribution de médicaments.

Le groupe prévoit également de céder d'autres activités non essentielles pour renforcer ses opérations principales et soutenir sa performance à long terme. Les analystes estiment que la présence de James Cleary comme conseiller facilitera la transition avec son successeur. Cencora a par ailleurs confirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, attendues entre 17,45 et 17,75 dollars par action.

Valeurs associées

CENCORA
334,830 USD NYSE -3,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank