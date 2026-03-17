Le directeur financier de Cencora annonce son départ à la retraite
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:43
En fonction depuis novembre 2018, il avait rejoint le groupe trois ans plus tôt à la suite de l'acquisition de MWI Veterinary Supply. Sous sa direction, Cencora a poursuivi une stratégie de recentrage de ses activités. En février, l'entreprise a ainsi annoncé la cession de sa filiale MWI Animal Health au groupe Covetrus dans une transaction valorisée à 3,5 milliards de dollars, dans le cadre d'un recentrage sur la distribution de médicaments.
Le groupe prévoit également de céder d'autres activités non essentielles pour renforcer ses opérations principales et soutenir sa performance à long terme. Les analystes estiment que la présence de James Cleary comme conseiller facilitera la transition avec son successeur. Cencora a par ailleurs confirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, attendues entre 17,45 et 17,75 dollars par action.
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