Le directeur financier d'UBS se dit satisfait de son exposition aux fonds de crédit privés

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(Ajoute les commentaires du directeur financier sur les migrations des clients du Credit Suisse, paragraphes 8-10)

Le directeur financier d'UBS, Todd Tuckner, a déclaré mardi qu'il était à l'aise avec le degré d'exposition de la banque suisse aux fonds de crédit privés, alors que le marché s'inquiète des risques potentiels que recèle le secteur.

Le sentiment à l'égard du crédit privé a été ébranlé par des préoccupations concernant les évaluations et la transparence, et par des cas tels que la faillite du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor.

Todd Tuckner a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par la position d'UBS.

"Je suis à l'aise avec le niveau d'exposition que nous avons", a-t-il déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley.

Todd Tuckner a également été interrogé sur la manière dont le taux d'intérêt de référence actuel de la Banque nationale suisse, qui est de 0 %, pourrait avoir un impact sur les activités de la banque.

Il a déclaré qu'il était possible que les activités suisses de la banque soient juste en dessous de son objectif de ratio coût-revenu sous-jacent à la fin de 2026 en raison de la pression sur les revenus d'intérêts nets.

Il a ajouté par la suite que la banque s'en tenait à son objectif de coefficient d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble du groupe cette année.

UBS a acquis le Credit Suisse en 2023 après l'effondrement de son ancien rival, et Todd Tuckner a déclaré que la migration de ses clients vers les systèmes d'UBS en Suisse serait achevée dans les prochains jours.

"Cela permettra d'achever l'ensemble des migrations de clients des plateformes du Credit Suisse vers les plateformes d'UBS dans le monde entier", a déclaré Todd Tuckner.

Cela permettrait à UBS d'entreprendre la dernière étape de l'intégration, à savoir la mise hors service de l'ensemble de la plate-forme du Credit Suisse, une étape qui permettrait à la banque d'économiser beaucoup d'argent, a-t-il ajouté.