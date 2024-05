Le DG de la Société Générale écarte le scénario d'une fusion entre banques en Europe

Slawomir Krupa à Davos, en Suisse, le 17 janvier 2024. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le directeur général de Société Générale, Slawomir Krupa, a estimé mercredi que "la probabilité d'une opération d'ampleur transfrontalière en Europe" impliquant le groupe bancaire était "nulle", à ce jour, en réponse à une polémique lancée par des propos d'Emmanuel Macron.

Interrogé la semaine passée par la chaîne américaine spécialisée en finance Bloomberg TV sur un exemple fictif de la première banque espagnole Santander souhaitant acheter Société Générale, le président avait alors répondu que "cela fait partie du marché, mais agir en Européens signifie avoir besoin de consolidation en tant qu'Européens".

Le président "s'exprimait sur une question de politique européenne, c'est dans son mandat. En ce qui nous concerne (...) la probabilité d'une opération d'ampleur transfrontalière en Europe est de mon point de vue nulle", a assuré M. Krupa lors de l'assemblée générale de la banque.

Les consolidations "sont aujourd'hui en Europe extraordinairement improbables pour toute une série de raisons", d'ordre réglementaire mais aussi industriel, les synergies d'une telle opération étant difficiles à exploiter, selon lui.

Mercredi, dans un entretien à L'Express, Emmanuel Macron a précisé ses propos sur Société Générale, affirmant n'avoir "jamais" parlé d'un cas spécifique - car "ce serait très malvenu" - mais bien "de manière générique". "Jamais je n'ai nourri ni ne nourrirai quelque spéculation sur quelque groupe français que ce soit", a-t-il martelé, le matin même de l'assemblée générale de la banque française.

"Si on dit qu'on est pour l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux, on est pour que les acteurs européens s'organisent de manière optimale entre eux. Le reste, c'est la vie des affaires, ça ne me concerne pas", a-t-il ajouté.

Recentrage des activités

A la tête de la Société Générale depuis un an, Slawomir Krupa, était attendu sur son bilan lors de cette assemblée générale.

Il a présenté en septembre dernier un nouveau plan stratégique et financier en vue de faire de Société Générale une banque européenne de premier plan "robuste et durable", a rappelé le président du conseil d'administration Lorenzo Bini Smaghi en introduction de l'AG.

"Le conseil d’administration par ma voix souhaite ici réaffirmer la confiance dans la capacité de la direction générale et les équipes du groupe à délivrer cette stratégie en 2024 et au cours des années suivantes", a précisé M. Bini Smaghi.

Société Générale s'est engagée ces derniers mois dans une phase de recentrage de ses activités, qui donne lieu à une vague de cessions: elle limite drastiquement son exposition en Afrique et est en train de se séparer de ses activités de financement de biens d'équipement pour les entreprises.

Le média La Lettre a rapporté mercredi que Société générale cherche également un repreneur pour sa participation de 75% dans Hanseatic Bank, filiale dédiée au crédit à la consommation en Allemagne, une rumeur que M. Krupa a refusé de commenter.

La banque a par ailleurs annoncé en début d'année la suppression de 947 postes au siège parisien, en plus des 3.700 liées à la fusion des réseaux de banque de détail en France.

Parmi les mandats donnés à M. Krupa figurait celui de faire remonter le cours de l'action. En un an, celui-ci a augmenté de près de 13%, à plus de 27 euros, avec toutefois une progression en dents de scie.

Parmi les trois banques cotées figurant dans l'indice phare CAC 40, Société Générale est la moins bien valorisée par les investisseurs: sa capitalisation boursière tournait mercredi autour de 22 milliards d'euros, alors que BNP Paribas vaut presque le quadruple et Crédit Agricole SA, plus du double.

Les actionnaires ont enfin validé l'ensemble des résolutions soumises au vote, dont le versement d’un salaire d’un peu plus d’un million d'euros à l'ancien directeur général Frédéric Oudéa au titre de 2023.