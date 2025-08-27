Le développeur de médicaments CEL-SCI plonge après avoir dévoilé son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions du développeur de médicaments contre le cancer CEL-SCI CVM.A plongent de 19,5 % à 10,50 $ dans les échanges prolongés

** CVM dévoile son projet d'offre publique d'actions et de bons de souscription préfinancés ; la taille de l'offre n'a pas été divulguée

** Le produit de l'offre sera utilisé pour financer la poursuite du développement de Multikine - son traitement pour le cancer de la tête et du cou - et à d'autres fins

** ThinkEquity agit en tant qu'agent de placement unique pour l'offre

** CVM compte 6,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 89,7 millions de dollars, selon les données du LSEG

** À la dernière clôture, les actions de CVM ont augmenté de 8,7 % depuis le début de l'année