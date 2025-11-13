Le développeur de médicaments Annexon perd du terrain après une levée de fonds de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions d'Annexon, développeur de médicaments, chutent de 10,6 %; dernière baisse de 6,2 % à 2,67 $

** Fin mercredi, ANNX a annoncé le prix d'une offre publique de 75 millions de dollars de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription préfinancés

** ANNX a vendu environ 25,1 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés pour acheter 3,75 millions d'actions ordinaires à un prix d'achat de 2,60 $ chacune

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 8,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** ANNX comptait 115,1 millions d'actions en circulation au 30 septembre, selon le prospectus d'offre

** Goldman Sachs, TD Cowen et Wells Fargo Securities étaient les co-chefs de file de l'offre

** À la dernière clôture, l'action ANNX a baissé de 44,6 % depuis le début de l'année