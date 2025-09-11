 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le développeur de logiciels d'IA Replit lève 250 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 02:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec l'interview de la directrice générale dans les paragraphes 5-7)

La plateforme de développement de logiciels d'IA Replit a annoncé mercredi avoir levé 250 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise la société basée à San Francisco à 3 milliards de dollars, alors que les investisseurs continuent de soutenir les startups d'IA qui aident les gens à écrire du code.

Les valorisations des startups de génération de code, ou "code-gen", ont grimpé à mesure que les entreprises cherchent à utiliser l'IA pour assister les ingénieurs en logiciel ou aider les équipes non techniques à écrire leurs propres logiciels.

Replit a été évaluée à un peu plus d'un milliard de dollars en 2023 après avoir levé 97,4 millions de dollars. La société a déclaré que son chiffre d'affaires annualisé était passé de 2,8 millions de dollars à 150 millions de dollars en moins d'un an.

Le dernier financement a été mené par Prysm Capital et comprend le fonds AI Futures de Google GOOGL.O et Amex Ventures en tant qu'investisseurs stratégiques. Les bailleurs de fonds existants, dont Andreessen Horowitz - également connu sous le nom d'a16z - et Coatue, ont augmenté leurs investissements.

La startup prévoit d'utiliser ces fonds pour investir dans la recherche et le développement ainsi que dans les ventes et le marketing.

Replit affirme que son produit se différencie des autres car il permet de créer des outils de codage vibratoire pour les utilisateurs non techniques dans les entreprises. Cognition, une autre startup qui se concentre sur la création de codeurs d'IA, a levé plus de 400 millions de dollars à une valeur de 10,2 milliards de dollars en début de semaine.

"Il y a beaucoup de concurrence pour les ingénieurs en logiciel, mais nous constatons que les personnes qui peuvent utiliser Replit viennent de tous les secteurs de l'entreprise, des ventes aux opérations en passant par les ressources humaines, et cela les a aidées dans leurs cycles de développement de produits", a déclaré la directrice générale de Replit, Amjad Masad.

Des entreprises telles que Duolingo DUOL.O et Zillow

ZG.O utilisent Replit pour créer des applications. Mercredi, Replit a lancé Agent 3, un outil autonome capable de tester et de corriger le code et de créer des agents et des flux de travail personnalisés.

En mai, Cursor, une autre startup de génération de code basée à San Francisco, a levé 900 millions de dollars pour une valorisation de 10 milliards de dollars. L'entreprise aide les utilisateurs en suggérant et en complétant des lignes de code et peut écrire des sections de code de manière autonome.

