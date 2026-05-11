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Le Destiny Tech100 devrait poursuivre sa remontée grâce à l'engouement pour l'IA et à la demande du secteur technologique privé
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Le titre de Destiny Tech100 DXYZ.N progresse de 9,8% en pré-ouverture et devrait poursuivre sa hausse après le rebond de la semaine dernière

** Le titre est soutenu par l'engouement pour l'IA et la demande soutenue d'exposition aux leaders technologiques privés

** La société est devenue un intermédiaire permettant aux investisseurs particuliers d'accéder à des entreprises telles que SpaceX, Anthropic et OpenAI

** Le sentiment à l'égard du titre est souvent influencé par l'actualité des sociétés de son portefeuille et par l'appétit général pour le risque

** La semaine dernière, le Financial Times a rapporté qu'Anthropic envisageait une levée de fonds qui porterait sa valorisation au-delà de celle d'OpenAI

** SpaceX est également en passe de réaliser une introduction en bourse en juin qui pourrait la valoriser à 1 750 milliards de dollars, selon Reuters

** Depuis le début de l'année, DXYZ a progressé de 78,3% à la clôture de vendredi

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