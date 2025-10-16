 Aller au contenu principal
Le dernier "Battlefield 6" d'EA s'écoule à plus de sept millions d'exemplaires lors de ses trois premiers jours
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 18:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le jeu "Battlefield 6" d'Electronic Arts EA.O a atteint des records de vente pour la franchise au cours des trois premiers jours de son lancement, avec plus de sept millions d'exemplaires vendus, a annoncé jeudi l'éditeur de jeux vidéo.

EA misait sur le dernier titre "Battlefield" pour redorer le blason de la franchise et desserrer la domination de "Call of Duty", édité par Activision Blizzard, propriété de Microsoft MSFT.O , dans le genre des jeux de tir à la première personne.

"Battlefield 6" a été lancé le 10 octobre, quelques semaines après qu'EA a accepté une vente de 55 milliards de dollars à un groupe d'investisseurs soutenu par l'Arabie saoudite, dans le cadre d'une transaction alimentée par son portefeuille de jeux très prisé.

Le jeu a enregistré plus de 172 millions de matchs en ligne et plus de 15 millions d'heures de visionnage sur les services de streaming au cours du week-end de trois jours, a déclaré EA dans un communiqué. Il s'agit du plus grand nombre de joueurs simultanés jamais enregistré pour "Battlefield".

La saison 1 de "Battlefield 6" sortira le 28 octobre. Le contenu saisonnier sera déployé régulièrement, et les deux prochaines phases de la saison arriveront plus tard dans l'année.

Les autres jeux de tir d'EA, tels que "Apex Legends", "Titanfall" et "Star Wars Battlefront", se sont essoufflés, obligeant la société à s'appuyer sur l'une de ses franchises les plus connues pour attirer les consommateurs qui restent attachés aux titres éprouvés dans un contexte d'inquiétudes économiques liées aux tarifs.

