Le dépôt du dossier d'introduction en bourse de SpaceX propulse les ambitions interplanétaires de Musk à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant et Manya Saini

Alors que SpaceX, la société d'Elon Musk, se prépare à ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire , son dossier d'introduction en bourse présente un mélange rare de données financières concrètes et d'ambitions audacieuses visant à explorer les frontières de l'espace.

Les références aux missions lunaires et à la colonisation de Mars contenues dans le dossier font écho aux thèmes futuristes populaires de l'ère spatiale tels que « Seul sur Mars » et « Interstellar », tout en ancrant ces ambitions dans le langage plus familier du développement spatial commercial.

La société a identifié l'exploitation minière des astéroïdes, la fabrication en orbite et la production d'énergie sur la Lune et sur Mars comme des opportunités futures potentielles, même si ces projets semblent loin d'être réalisables.

Le langage utilisé dans le dossier s'écarte parfois des communications d'entreprise conventionnelles pour se transformer en avertissements sur un danger existentiel.

“Nous ne voulons pas que les humains subissent le même sort que les dinosaures”, a déclaré la société, en plaidant en faveur des voyages interplanétaires.

La nature mi-bilan, mi-science-fiction de ce document n’est qu’un des nombreux signes qui montrent à quel point l’introduction en bourse de SpaceX est véritablement sans précédent, en termes de taille, d’ambition et de modèle économique.

Elle est également en phase avec l’image publique de Musk. Le fondateur et directeur général milliardaire de l’entreprise s’est forgé une réputation d’originalité, ce qui lui a valu un public fidèle mais a parfois déstabilisé les investisseurs.

“Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Musk n'est certainement pas ennuyeux, et sa capacité à tisser des récits commerciaux qui semblent farfelus à première vue mais qui deviennent par la suite des évidences renforce clairement l'attrait de SpaceX”, a déclaré Aswath Damodaran, professeur de finance à la Stern School of Business de l'université de New York.

Des projections jugées trop optimistes peuvent se retourner contre l'entreprise, car les investisseurs pragmatiques s'intéressent souvent davantage aux détails concrets de l'activité d'une entreprise qu'à des visions grandioses.

SpaceX a reconnu ce risque, avertissant que bon nombre de ses initiatives dépendent de technologies naissantes ou qui n’existent pas encore, et qui pourraient ne jamais devenir commercialement viables.

Les solides antécédents de Musk chez Tesla ont toutefois converti certains de ses sceptiques les plus endurcis en adeptes, et “ne pariez jamais contre Elon” est devenu un dicton courant à Wall Street.

Comme SpaceX n'a pas de concurrent évident sur le marché public, ces projections pourraient être considérées comme un élément indispensable du discours de présentation plutôt que comme une faille.

“Peu de choses captivent autant l’imagination du public que les voyages spatiaux, et je pense que les investisseurs voudront en avoir dans leurs portefeuilles. SpaceX se présentera comme une entreprise générationnelle, dotée d’une vision à long terme que les investisseurs pourront conserver pendant 20 ou 30 ans et plus”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et les ETF.

L'introduction en bourse devrait lever un montant record de 75 milliards de dollars, pour une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars, plaçant SpaceX parmi la poignée d'entreprises “kilocorn” d'élite mondiales et provoquant des répercussions dans presque tous les recoins des marchés boursiers.

Le fabricant de fusées et de satellites a accéléré le calendrier de son introduction en bourse au début du mois . Il vise désormais à coter ses actions dès le 12 juin sur le Nasdaq, a rapporté Reuters, citant des sources.