 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le département du commerce annonce que les États-Unis et Taïwan sont parvenus à un accord commercial sur les semi-conducteurs
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 20:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les taux tarifaires à partir du paragraphe 2)

Les États-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial qui, a déclaré jeudi le ministère américain du commerce, entraînera une "relocalisation massive du secteur américain des semi-conducteurs".

L'accord prévoit que les droits de douane réciproques des États-Unis sur les produits taïwanais seront plafonnés à 15 %, selon le ministère du commerce.

Les États-Unis appliqueront également un droit de douane de zéro pour cent pour les produits pharmaceutiques génériques et leurs ingrédients, les composants aéronautiques et les "ressources naturelles indisponibles".

Les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs et de technologie feront également des investissements totalisant au moins 250 milliards de dollars pour accroître leur production aux États-Unis, selon la fiche d'information.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank