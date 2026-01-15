Le département du commerce annonce que les États-Unis et Taïwan sont parvenus à un accord commercial sur les semi-conducteurs

(Ajout de détails sur les taux tarifaires à partir du paragraphe 2)

Les États-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial qui, a déclaré jeudi le ministère américain du commerce, entraînera une "relocalisation massive du secteur américain des semi-conducteurs".

L'accord prévoit que les droits de douane réciproques des États-Unis sur les produits taïwanais seront plafonnés à 15 %, selon le ministère du commerce.

Les États-Unis appliqueront également un droit de douane de zéro pour cent pour les produits pharmaceutiques génériques et leurs ingrédients, les composants aéronautiques et les "ressources naturelles indisponibles".

Les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs et de technologie feront également des investissements totalisant au moins 250 milliards de dollars pour accroître leur production aux États-Unis, selon la fiche d'information.