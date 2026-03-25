Le Département d'État américain approuve la vente éventuelle d'équipements de communication à la Belgique

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Le Département d'État américain a approuvé mercredi une éventuelle vente militaire à l'étranger à la Belgique pour l'achat d'équipements de communication pour un montant estimé à 156,1 millions de dollars.

L'entrepreneur principal sera L3 Harris LHX.N , selon le communiqué.