Le Département d'État américain approuve la vente éventuelle d'équipements de communication à la Belgique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'État américain a approuvé mercredi une éventuelle vente militaire à l'étranger à la Belgique pour l'achat d'équipements de communication pour un montant estimé à 156,1 millions de dollars.
L'entrepreneur principal sera L3 Harris LHX.N , selon le communiqué.
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