Le déficit commercial de la France se réduit en octobre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:25
Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une chute de 4,6% des importations françaises, à un peu plus de 55,6 MdsEUR, alors que les exportations ne se sont tassées que de 0,5% aux alentours de 51,7 MdsEUR.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un excédent de 1,1 MdEUR en octobre, à comparer à un déficit de 1,6 MdEUR le mois précédent.
