 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 150,01
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le déficit commercial de la France se réduit en octobre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:25

Le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre, après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une chute de 4,6% des importations françaises, à un peu plus de 55,6 MdsEUR, alors que les exportations ne se sont tassées que de 0,5% aux alentours de 51,7 MdsEUR.

Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un excédent de 1,1 MdEUR en octobre, à comparer à un déficit de 1,6 MdEUR le mois précédent.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:49

    C'est cela ! Grâce à l'action vertueuse de nos chers (expensive) politiques, qui n'ont de cesse que de réduire notre endettement et les déficits publics... Ah, pardon, je me suis trompé de pays...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank