 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 970,41
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le déficit commercial de la France se creuse en septembre
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 09:05

Le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Cette dégradation d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 2,5% des importations françaises, qui ont ainsi atteint 58,5 MdsEUR, alors que les exportations sont restées atones aux alentours de 51,9 MdsEUR.

Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un déficit de 1,6 MdEUR en septembre, à comparer à un excédent de 1,4 MdEUR le mois précédent.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank