Le déficit commercial américain en biens s'est réduit en avril grâce à la vigueur des exportations

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Le déficit commercial américain en biens s'est réduit en avril, la forte hausse des exportations ayant largement compensé l'augmentation des importations, une tendance qui, si elle se maintient, pourrait permettre au commerce de contribuer à la croissance économique au deuxième trimestre.

Le déficit commercial en biens s'est réduit de 3,4 % pour s'établir à 82,4 milliards de dollars le mois dernier, a indiqué vendredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit commercial en biens de 86,5 milliards de dollars.

Les exportations de biens ont augmenté de 8,5 milliards de dollars pour atteindre 219,7 milliards de dollars. Les importations de biens ont augmenté de 5,6 milliards de dollars pour atteindre 302,1 milliards de dollars.

Le déficit commercial a retiré 1,25 point de pourcentage au produit intérieur brut au premier trimestre. L'économie a progressé à un taux annualisé de 1,6 % au dernier trimestre, après une expansion de 0,5 % au cours du trimestre d'octobre à décembre.