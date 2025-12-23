Le défi de perte de poids de Novo Nordisk en cinq graphiques

par Maggie Fick, Jacob Gronholt-Pedersen et Bhanvi Satija

Novo Nordisk

NOVOb.CO a obtenu l'approbation des autorités américaines pour sa pilule amaigrissante, donnant au fabricant danois de médicaments une chance de regagner le terrain perdu face à son rival Eli Lilly LLY.N .

L'essor des ventes de Wegovy a permis à l'entreprise de devenir la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, mais elle a perdu plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le milieu de l'année 2024, à mesure que la concurrence de Lilly et des imitateurs s'intensifiait. L'approbation de la pilule, qui est intervenue tard dans la journée du lundi , pourrait stimuler un rebond indispensable pour Novo après une année difficile marquée par la chute des actions, les avertissements sur les bénéfices et le ralentissement des ventes de Wegovy. Novo s'efforce de redresser la barre sous la houlette de son nouveau directeur général, Mike Doustdar, qui a pris les rênes en août, et a depuis annoncé 9 000 suppressions d'emplois dans le monde entier afin de réduire les coûts et de recentrer l'entreprise.

Voici quelques-uns des défis auxquels Novo doit faire face alors qu'elle cherche à soutenir ses ventes et à repousser ses rivaux:

WEGOVY VS ZEPBOUND

Le Zepbound, médicament concurrent d'Eli Lilly, a dépassé le Wegovy de Novo en termes de prescriptions sur le marché clé des États-Unis cette année. Avec Wegovy, Novo a été le premier à commercialiser un traitement très efficace contre l'obésité, qui a été approuvé aux États-Unis en 2021. Lilly a lancé Zepbound fin 2023.

PERDRE DU TERRAIN

Le cours de l'action de Novo a fortement chuté par rapport à ses rivaux au cours de l'année écoulée.

BAISSE DE LA PRIME DE VALEUR

Cette évolution a ramené le ratio cours/bénéfice de l'entreprise au niveau de celui de ses pairs. Auparavant, l'entreprise bénéficiait d'une prime importante.

AUGMENTATION DES COÛTS

Les coûts du fabricant de médicaments ont augmenté alors qu'il a dépensé des milliards pour accroître ses capacités de production et de vente.

N'est plus le leader Novo, évalué à 650 milliards de dollars en juin de l'année dernière, a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis. Sa dernière capitalisation boursière est supérieure à 240 milliards de dollars, y compris les actions cotées et non cotées.