Le décret tarifaire de Trump sur les films laisse l'industrie cinématographique perplexe

Netflix perd 2 %, en tête des baisses des valeurs médiatiques

Les tarifs douaniers vont faire grimper les coûts de production à Hollywood, selon les analystes

Les crédits d'impôt et les coûts de main-d'œuvre moins élevés poussent la production à l'étranger

Le décret de Trump sur les droits de douane sur les films manque de détails

(Une refonte en profondeur et une mise à jour des actions) par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

L'industrie du divertissement a réagi avec un mélange d'inquiétude et de perplexité lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 100 % sur tous les films produits en dehors des États-Unis, mais n'a fourni que peu de détails sur la manière dont ce prélèvement fonctionnerait.

L'annonce faite dimanche par M. Trump est la dernière d'une série de prélèvements et de menaces sur diverses industries mondiales dans le but de stimuler l'activité industrielle aux États-Unis.

Mais sa politique commerciale, une combinaison de droits de douane, de reculs et d'enquêtes qui pourraient conduire à davantage de taxes à l'importation, a sapé la confiance des consommateurs et des entreprises en raison de leur mise en œuvre confuse et a laissé de nombreuses entreprises dans l'incertitude.

Les droits de douane sur les films pourraient s'avérer plus difficiles à mettre en œuvre que même l'industrie automobile nord-américaine hautement intégrée.

M. Trump n'a pas précisé si les droits de douane s'appliqueraient aux films diffusés sur les plateformes de streaming ainsi qu'aux films sortis en salle, ni si les droits de douane seraient basés sur les coûts de production ou sur les recettes des salles de cinéma. Il n'a pas non plus précisé si les productions partagées entre les États-Unis et d'autres pays - comme les films James Bond ou Mission: Impossible - seraient frappées par une série de prélèvements progressifs ou bénéficieraient d'une exemption totale ou partielle.

"Il y a trop d'incertitude, et cette dernière mesure soulève plus de questions que de réponses", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "Il ne semble pas que cela se produise à court terme, car tout le monde s'efforcera de comprendre l'ensemble du processus. Inévitablement, les coûts seront répercutés sur les consommateurs

En janvier, M. Trump a nommé des vétérans d'Hollywood Jon Voight, Sylvester Stallone et Mel Gibson pour ramener l'industrie "plus grande, meilleure et plus forte que jamais", et il a déclaré dimanche qu'il souhaitait que davantage de films soient produits aux États-Unis.

L'incertitude a fait chuter les actions des sociétés de médias dans leur ensemble lundi, car elle fait craindre qu'une telle mesure n'entraîne une forte hausse des coûts pour les studios hollywoodiens et n'ébranle l'industrie mondiale du divertissement.

Les droits de douane, s'ils sont appliqués, pourraient particulièrement nuire à Netflix NFLX.O , car le pionnier de la diffusion en continu s'appuie sur la production mondiale pour produire des contenus destinés à des publics internationaux. Ses actions étaient en baisse d'environ 2 % en fin de matinée.

Disney DIS.N , Warner Bros Discovery WBD.O et Comcast

CMCSA.O , propriétaire d'Universal, ont perdu entre 0,7 % et 1,7 %. Les actions des exploitants de salles de cinéma tels que Cinemark CNK.N et IMAX IMAX.N étaient en baisse de 5,5 % et 5,3 %, respectivement. IMAX a refusé de commenter, tandis que d'autres n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

rISQUE DE TARIFS DOUANIERS DE RÉTORSION

Hollywood a fait pression pour obtenir des incitations fiscales afin de stimuler la production à Los Angeles, siège historique de l'industrie cinématographique et centre névralgique du cinéma. Au fil des ans, les studios ont déplacé leur production vers des sites tels que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie afin de bénéficier de généreux crédits d'impôt et de coûts de main-d'œuvre moins élevés.

La plupart des films nominés aux Oscars de cette année ont été tournés en dehors des États-Unis, et une enquête menée par ProdPro auprès des directeurs de studios sur leurs lieux de production préférés pour 2025-2026 a montré que les cinq premiers choix se portaient tous sur d'autres pays.

Néanmoins, les droits de douane exerceraient une pression supplémentaire sur un secteur déjà ébranlé par les coupures de chaînes et l'augmentation du coût de la main-d'œuvre après les grèves de 2023 à Hollywood, qui ont permis d'obtenir des salaires plus élevés et des avantages plus larges pour les scénaristes et les acteurs, et il n'est pas certain qu'ils atteindraient l'objectif de stimuler la production cinématographique aux États-Unis.

"L'augmentation des coûts de production des films pourrait conduire les studios à produire moins de contenu. Il y a également un risque de tarifs douaniers de rétorsion contre le contenu américain à l'étranger", a déclaré Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities.

Hollywood est déjà dans le collimateur de la Chine, qui a promis le mois dernier de réduire les importations de films américains en représailles aux derniers droits de douane. Mais les analystes ont déclaré que l'impact pourrait être limité, car les recettes du box-office en provenance de Chine ont diminué.

Néanmoins, William Reinsch, ancien haut fonctionnaire du ministère du commerce et membre du Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les représailles contre les droits de douane imposés par M. Trump sur les films seraient dévastatrices.

"Les représailles tueront notre industrie. Nous avons beaucoup plus à perdre qu'à gagner", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il serait difficile d'invoquer la sécurité nationale ou l'urgence nationale pour défendre les films. Selon les analystes, l'application de la loi serait difficile, car les grands conglomérats médiatiques pourraient restructurer leurs opérations pour contourner les droits, en produisant des contenus par l'intermédiaire de filiales étrangères ou en accordant des licences transfrontalières.

La menace de M. Trump a suscité l'inquiétude de l'ensemble de l'industrie cinématographique mondiale.

Les dirigeants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, sites clés pour les films de Marvel et "Le Seigneur des anneaux", ont déclaré qu'ils défendraient les industries cinématographiques locales.

Le syndicat britannique des médias Bectu a exhorté le gouvernement à protéger le secteur cinématographique "vital" du pays, avertissant que des dizaines de milliers d'emplois d'indépendants étaient en jeu.

Matthew Stillman, directeur général de Stillking Films, basé à Prague, l'un des plus grands producteurs de contenus internationaux financés par les États-Unis en Europe centrale et orientale, a déclaré que la menace des droits de douane risquait de faire dérailler les filières de production mondiales. "La création d'une instabilité commerciale et de marché aura également un impact sur les stratégies d'investissement à moyen terme, car les gens ne sauront pas quelle sera la situation dans trois à cinq ans", a-t-il déclaré.